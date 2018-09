Die Mitarbeiter des Novartis-Werkes in Stein wurden heute Morgen ab 7.45 Uhr in zwei Festzelten auf dem Werksgelände informiert, dass es zu einem grösseren Stellenabbau kommen wird. Wie viele der 1670 Stellen betroffen sein werden, ist unklar. Die Mitarbeiterinformation dauerte rund 25 Minuten.

Am Zaun vor dem Werksgelände waren mehrere Mitarbeiter der Gewerkschaft Unia vor Ort, die das Gespräch mit den Novartis-Mitarbeitern suchten. Während die meisten der Novartis-Angestellten die Unia-Mitarbeiter ignorierten und zurück an ihren Arbeitsplatz gingen, verliess eine Gruppe von rund 30 Novarits-Mitarbeiter das Werksgelände.

Laut Aussage der Novartis-Mitarbeiter hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben, wie viele Arbeitsplätze abgebaut werden und wer vom Stellenabbau betroffen sein wird. «Auf 10 Uhr hat das Unternehmen Gespräche mit kleinen Gruppen in verschiedenen Räumen angesetzt», erzählt eine Angestellte.

«Es ist schon bedrückend», meint ein junger Mitarbeiter. «Man weiss nicht, wann und ob man gehen muss, muss jetzt aber wieder zurück an den Arbeitsplatz.» Laut seiner Aussage habe das Unternehmen an der Mitarbeiterinformation mitgeteilt, dass nach Möglichkeit Mitarbeiter umschulen oder an anderer Stelle eingliedern werde.

Derzeit sind die Unia-Mitarbeiter ausserhalb des Werksgeländes darum bemüht, ein Treffen mit der Novartis-Belegschaft noch heute auf die Beine zu stellen.