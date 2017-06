An Fronleichnam zogen in mehreren Fricktaler Gemeinden die Gläubigen durch das Dorf. So auch in Frick. Die Prozession wurde von der Musikgesellschaft begleitet und führte von der katholischen Kirche via Juraweg, Geissgasse, Hauptstrasse und Zwidellen zum Alterszentrum Bruggbach.

Mit dabei waren auch die Erstkommunionkinder in ihren weissen Gewändern. Pfarrer Thomas Sidler trug die Monstranz mit der geweihten Hostie. Gemeinsam mit den Bewohnern vom Alterszentrum Bruggbach empfingen die Teilnehmenden dort den eucharistischen Fest-Segen. Zum Abschluss servierten die Trachtenfrauen einen Apéro.