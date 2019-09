Staubsaugen, Wäschewaschen oder Geschirrspülen – dies alles wird im nächsten Jahr für die meisten Fricktaler Haushalte teurer werden. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission hat die Stromtarife für 2020 publiziert. In 29 von 32 Fricktaler Gemeinden müssen die Konsumenten im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen, um ihre Stromrechnungen zu begleichen.

Mit einem Anstieg von 8,3 Prozent nimmt die Elektrizitätsversorgung Zeiningen den grössten Preisanstieg im Fricktal vor. Damit müssen Bewohner eines Musterhaushalts – fünf Zimmer mit Elektroherd, Tumbler und einer Nachfrage von 4500 Kilowattstunden – mit 809 Franken rund 62 Franken mehr zahlen als im letzten Jahr. Neben den Beschaffungskosten sind auch die Tarife für die Netznutzung angestiegen, sagt Betriebsleiter Ueli Krähenbühl. «Dies auch, weil wir neue Häuser an Netz anschliessen und Wartungsarbeiten ausführen mussten.»

Immer noch günstige Strompreise in Zeiningen

Trotz der massiven Erhöhung gehört die Zeiningen zu den drei günstigsten Gemeinden im Fricktal. «Im Vordergrund steht die autonome Versorgung der Gemeinde mit Strom und nicht die Absicht, etwas am Strom zu verdienen», sagt Krähenbühl.

Hingegen haben die Stromabnehmer, die in Sisseln wohnen, Grund zur Freude. Hier sinken die Preise im nächsten Jahr um 0,5 Prozent. Gleichzeitig fahren die Sissler mit einem Preis von 16,07 Rappen pro Kilowattstunde im Fricktal am günstigsten. Zum Vergleich: Während Bewohner eines Musterhaushalts in den 19 von der AEW belieferten Fricktaler Gemeinden im nächsten Jahr 971 Franken zahlen müssen, sind es in Sisseln 723 Franken – ein Unterschied von 248 Franken.