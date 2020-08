«Igelmami» ist rund um die Uhr für ihre Schützlinge da

Es gibt immer weniger Insekten – 76 Prozent weniger als noch vor 30 Jahren. Für Eva Frei, Gemeindeammann von Obermumpf, ist das nicht irgendeine Zahl. Für sie ist das ganz konkret. Denn weil immer weniger kreucht und fleucht, finden die Insektenfresser Igel immer weniger Nahrung. Dann sterben sie und lassen ihre Jungen verwaist zurück.

Und diese «Waisenkinder» sind Freis Schützlinge. Bisher 83 hatte sie dieses Jahr in ihrer Obhut, «so viele wie noch nie». Frei ist schon seit fünf Jahren «Igelmami» und kann den Vergleich ziehen. Sie sagt: «2020 ist es besonders dramatisch für die Igel.»

Igelsäuglings-Aufzuchtstationen gibt es zwei in der Schweiz. Frei betreibt eine davon. Wenn Leute Igeljungen finden, rufen sie auf der Hotline Pro Igel (079/652'90'42) an und gelangen zu Anneliese Girlich von der Igelstation Rheinfelden/Laufenburg. Diese leitet die Anrufer an Frei weiter.

Alle vier Stunden gefüttert

Manchmal sind sie wenige Tage alt. «Wenn so kleine Igel sich ausserhalb des Nests befinden, noch blind, kann man sicher sein, dass die Mutter nicht mehr lebt, verhungert, verdurstet oder tödlich verletzt ist», sagt Frei. Dann wird nach Rücksprache der Nachwuchs zu ihr gebracht.

Schon seit 2015 betreut Frei Igeljungen, die ersten Jahre in Zusammenarbeit mit Girlich, seit dem 1. Mai in eigener Regie und mit Genehmigung des Kantons. 22 Tiere hat sie aktuell in ihrer Obhut – vom dreiwöchigen Säugling bis zum «Teenager», der kurz vor der Auswilderung steht.