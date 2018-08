An den Anruf erinnert er sich noch genau. Ende März 2009 klingelt bei Heinz Kaiser zu Hause, in Frick, das Telefon. Am anderen Ende ist Beat Kraushaar, damals Reporter beim «SonntagsBlick». Die beiden kennen sich gut, Kraushaar hat schon einige Male über Kaiser geschrieben. Über den Mann, der als «DJ Tscheisi» im legendären «Hammer» in Olten auflegte, den Mann, der sich in der Karate-Szene einen Namen machte, und vor allem über den Mann, der unerschrocken Neonazis jagte und dabei sein eigenes Leben riskierte. Er habe einen Auftrag für ihn, sagt Kraushaar. Ein Undercover-Einsatz, sehr heikel. Heikle Missionen sind Kaisers Ding – und so hat ihn Kraushaar bereits in der Tasche. Um was es gehe, will Kaiser wissen. Um Christoph Meili, antwortet Kraushaar. Dieser will nach elf Jahren in den USA in die Schweiz zurückkehren. Das hat der «SonntagsBlick» exklusiv – und will auch die ersten Schritte von Meili in der Schweiz exklusiv verwerten. Dazu braucht es ein Versteck – vor den anderen Medien.

«Du musst Meili am Flughafen abfangen und ihn verstecken. Bist du dabei?», fragt Kraushaar. Einen Kaiser fragt man das nicht zweimal. Er macht einige Telefonate, findet bei Bekannten im Solothurnischen ein Zimmer für Meili. «Fast wie eine Verhaftung» 2. April 2009. Meili landet, mit an Bord sind auch «Blick»-Reporter. Sie haben Meili auf dem Flug informiert, dass ihn Kaiser, ein guter Typ, verstecken werde. Dieser wartet am Ausgang, nimmt Meili, dessen gesamtes Gepäck in einem olivgrünen Rucksack Platz hat, in Empfang. «Hallo Christoph, ich bin der Heinz», habe er zu ihm gesagt. Kaiser schmunzelt. «Die ganze Aktion mutete fast wie eine Verhaftung an.» Kaiser holt eine Kartonschachtel, kramt darin, holt den ersten Artikel über die Rückkehr von Meili hervor. «Wachmann Meili kehrt zurück». Er hat alles aufgehoben und fein säuberlich beschriftet. Die rund 120 Fotos, die er geschossen hat, sind auf CDs gebrannt. Kraushaar mahnt am Flughafen zur Eile. Es könnte ja, dummer Zufall, ein anderer Journalist am Flughafen sein und den wohl bekanntesten Wachmann und Whistleblower der Schweiz erkennen. Schnitzel, Teigwaren, Salat Kaiser und Meili steigen in ein Taxi, fahren davon. Treffpunkt Hilton. Lagebesprechung. Wieder kramt Kaiser in der Schachtel, zieht einen Kassenbon hervor. Die Quittung vom Hilton. Zu zweit geht es nach Frick. Lange Gespräche. Über Gott, die USA, die Welt. Dazwischen tischt Kaisers Partnerin das Essen auf – Schnitzel, Teigwaren, Salat.

Kaiser erzählt, als wäre Meili gestern am Tisch gesessen, an dem nun er und der Journalist sitzen. Gesprächsfetzen aus der Erinnerung. Meili: «Ich brauche ein Handy.» Kaiser: «Hast Du denn überhaupt Geld?» Meili: «Ja.» Kaiser fährt ihn zu seinen Bekannten ins Solothurnische. 4. April 2009. Kaiser holt Meili, wie auch schon am Vortag, ab. Besuch im Swisscom-Partner-Shop in Gipf-Oberfrick. Kaiser gibt Meili, bevor sie den Shop betreten, eine blaue Baseball-Mütze. «Damit ihn niemand erkennt.» Meili kauft sich ein Sony Ericsson, T303, um die 100 Franken. Die Prepaid-Karte löst Kaiser auf seinen Namen für ihn, da Meili noch keinen Wohnsitz hatte und deshalb keine Karte bekommt. Kaiser lacht, wie er den Kaufvertrag hervornimmt. «Ich müsste die Nummer mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert sie ja noch.» 5. April 2009. Bei Kaiser zu Hause wird grilliert. Auch das hat Kaiser auf Fotos festgehalten. Sie zeigen Meili mit und ohne Bierdose in der Hand am Holzkohlegrill. Es gibt Pouletflügeli. Er brauche einen Wohnsitz und einen Job, sagt Kaiser zu Meili. Ob er ihm etwas wisse, fragt dieser. Ob er denn im Fricktal bleiben wolle, fragt Kaiser zurück. Ja, das könne er sich vorstellen. Wieder lacht Kaiser. «Das gehörte nun zwar wirklich nicht zu meinem Auftrag. Aber ich bin eben sehr sozial eingestellt und wollte ihm helfen.»

Job bei einem Grossbauern Er greift zum Telefon, ruft drei Kontakte an. Die ersten beiden erschrecken, als sie hören, um wen es geht. Das gehe auf keinen Fall, sagten sie. Der dritte, ein Grossbauer aus der Region, meint, er könne einen guten Mann brauchen, und dieser könne auch auf dem Hof wohnen. Der Bauer will wissen, wer so dringend einen Job brauche. «Christoph Meili», antwortet Kaiser. Am anderen Ende der Telefonleitung ist es plötzlich mucksmäuschenstill. «Hallo», sagt Kaiser. «Bist du noch da?» Ja, sagt der Bauer, und nach einigen Sekunden fügt er hinzu: «Komm morgen mit ihm vorbei. Ich will es versuchen.» Kaiser fährt Meili zurück zu seinen Bekannten. 5. April 2009, abends. Das Ehepaar, bei dem Meili wohnt, ruft Kaiser an. Er sei weg, sagen sie, seine wenigen Habseligkeiten lägen am Boden zerstreut herum. Ausweise, Zahnpasta, Zahnbürste, elektrischer Rasierapparat. Wieder kramt Kaiser in der Kartonschachtel, klaubt einen gelben A5-Zettel hervor. 18.55 Uhr, hat er sich darauf notiert. «Meili ruft ein Taxi.»