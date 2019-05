Es könnte doch noch ein Happy End geben für das Oberstufenschulhaus in Mumpf, das ab diesem Sommer leersteht. Nachdem sich alle bisherigen Pläne, das Gebäude weiter zu nutzen, zerschlagen haben und auch die Ausschreibung über Remax noch keinen Käufer mit dem nötigen Kleingeld – das Schulhaus ist für 18 Millionen Franken ausgeschrieben – gebracht hat, hat sich nun ein Interessent gemeldet: Die Stiftung MBF in Stein.

Neben ihren Aufgaben, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen und ihnen eine Wohnstruktur zu bieten, übernimmt die Stiftung im Sommer 2020 auch die Trägerschaft der Heilpädagogischen Schule Fricktal. Die neue Schule entsteht aus einer Zusammenführung der Schulen in Frick und Rheinfelden. Die beiden Gemeinden haben die Schule bislang je als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt. Im letzten Sommer haben sie der Zusammenführung unter dem Dach der Stiftung MBF zugestimmt.

Win-win-Situation

Astrid Zeiner, Präsidentin des Schulverbandes des Oberstufenzentrums Fischingertal, freut das Interesse der Stiftung MBF sehr. «Es ist für mich die Idealvorstellung, dass das Gebäude als Schulhaus weiterbenutzt wird», sagt sie. Zeiner spricht von einer Win-win-Situation. Das Schulhaus werde weitergenutzt – und die Schüler bekämen eine Unterrichtsstätte mit moderner Infrastruktur. «Für die Schüler ist es toll, wenn sie an einem so tollen Ort zur Schule gehen können.»

Noch ist es allerdings nicht so weit. Die Stiftung MBF prüft bis nach den Sommerferien vertieft, ob «das Schulhaus die speziellen Anforderungen, die eine Heilpädagogische Schule stellt, auch wirklich abdecken kann», sagt Jean-Paul Schnegg, Geschäftsleiter der Stiftung MBF. Vom Platz her ist es kein Problem. Aktuell besuchen rund 100 Schüler die Heilpädagogischen Sonderschulen in Frick und Rheinfelden, das Schulhaus im Mumpf hat Platz für knapp 200 Schüler. Zu viel Platz habe man aber trotzdem nicht, so Schnegg. «Der Unterricht von Menschen mit Behinderung zieht ganz andere Raumansprüche nach sich.»

Mit der Prüfung eines einzigen Standortes nimmt die Projektleitung einen Paradigmenwechsel vor. Beim Projektstart war vorgesehen, die Schule weiterhin an zwei Standorten zu führen. Allerdings zeigten sich verschiedene Probleme. So erfüllt der Standort Rheinfelden die Anforderungen bereits heute nur knapp. «Das Raumangebot bei der HPS Rheinfelden ist nicht ideal und ein Ausbau ist nicht möglich», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. In Frick wäre ein Ausbau zwar vom Platz her möglich, wie Gemeindeschreiber Michael Widmer bestätigt. Jedoch würde dies eine mehrjährige Planungs- und Bauphase bedingen. «Damit würde die gewünschte Konzentration auf einen Standort um Jahre verzögert», so Widmer.

Synergien nutzen

Für einen Standort spricht laut Schnegg aber vor allem, dass ein solcher den Aufbau einer gemeinsamen Schulkultur vereinfache und es ermögliche, Synergien zu nutzen. Diesen Vorteil heben auch die beiden Gemeindeschreiber hervor. Dies komme letztlich den Schülern und den Lehrpersonen zugute, sagt Erdin. Für den Entscheid, eine Lösung mit einem Standort zu präferieren, haben denn auch beide Gemeinden Verständnis. «Dieser Entscheid ist für uns nachvollziehbar», sagt Widmer.

Damit blieben aber neben dem Kauf des des Oberstufenschulhauses – eine Mietlösung wird beidseits nicht angestrebt – immer noch zwei Varianten: eine Erweiterung in Frick oder ein Neubau. Gegen beides spricht die lange Planungs- und Bauzeit – Schnegg spricht von fünf bis zehn Jahren bei einem Neubau – sowie die Tatsache, dass in Mumpf ein Schulhaus, das sich zu eignen scheint, bald leersteht. «Geld für einen Neubau auszugeben, wenn gleichzeitig ein Schulhaus, das seinerzeit auch mit Steuergeldern finanziert wurde, leersteht, ist aus Sicht der Steuerzahler schwer verständlich», sagt Schnegg und schiebt nach: «Sofern es unsere Bedürfnisse erfüllt.» Auch der Kanton präferiert die Umnutzung eines bestehenden Schulhauses. Ähnlich beurteilt es Roger Erdin. «Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, dass das frei werdende Oberstufenzentrum in Mumpf vor einem Neubau geprüft wird», sagt der Stadtschreiber.