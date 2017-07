Viele Kaiseraugster haben im Sommer ein Lieblingshobby: Rheinschwimmen. Vom Strandbad gehen sie einige hundert Meter dem Ufer entlang flussaufwärts und lassen sich dann im Wasser wieder heruntertreiben. «Das ist eine wunderbare Abkühlung», sagt Ortsbürger Alex Bolinger. Die Idylle aber trügt, denn: Die Rheinschwimmer fühlen sich vermehrt gestört durch Hunde am Ufer und im Wasser.

«Es kamen in letzter Zeit diverse Schwimmer auf mich zu und haben mir die Situation geschildert», sagt Bolinger. So liessen die Hundehalter ihre Vierbeiner frei herumlaufen und im Fluss baden. «Es gibt Schwimmer, gerade ältere Frauen, die vor den Hunden Angst haben und sich am Spritzwasser und dem Gebell stören», so Bolinger. Auch von Anwohnern habe er entsprechende Reklamationen gehört.

Gemeinde trifft Abklärungen

Die Problematik hat er an der Ortsbürgerversammlung von vergangener Woche angesprochen und von den anderen Anwesenden breiten Zuspruch erhalten. Bolinger hat deshalb angeregt, die Gemeinde möge eine Lösung suchen. «Wir sollten das jetzt angehen, bevor sich das Rheinufer als Bad für Hunde etabliert hat», sagt Bolinger. Wie genau eine Lösung aussehen könnte, weiss er allerdings nicht. Er spricht eine Leinenpflicht in gewissen Abschnitten als Möglichkeit an.