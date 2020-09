Hochs und Tiefs im Derby – der TV Möhlin wartet weiter auf einen Sieg in der Fremde

Die Mannschaft des TV Möhlin wollte nach dem Heimsieg gegen Chênois am letzten Spieltag nachlegen und gegen den TV Birsfelden erstmals auch auswärts punkten. Trainer Samir Sarac konnte für dieses Unterfangen wieder auf den schussstarken Rückraumspieler Ma­nuel Csebits zurückgreifen. Die Hausherren aus Birsfelden ihrerseits wollten nach zwei Niederlagen zum Start in die neue Saison die ersten Punkte auf ihr Konto gutschreiben lassen. Die Voraussetzungen für ein attraktives Spiel waren also gegeben – auch, weil beide Mannschaften für ihre schnelle und kreative Spielweise bekannt sind

Es war dann tatsächlich Manuel Csebits, der das erste Tor der Partie erzielte. Den besseren Start aber erwischten trotzdem die Hausherren. So konnten sie durch den Dänen Mads Boie Thomsen auf 5:2 erhöhen. Der TV Möhlin tat sich schwer, in der Offensive Lücken zu finden oder die Flügel zu bedienen. Das lag aber zum Teil auch an der kompakt stehenden Abwehr der Birsfelder, die klug verschob und die Räume zustellte.

Die Mannschaft fand nur kurz so richtig ins Spiel

Bei den Möhlinern stand diesmal Benjamin Blumer am Anfang im Tor und er zeigte immer wieder sein Können. Mit starken Paraden hielt er seine Mannschaft im Spiel. Eine doppelte Unterzahlsituation überstand man sogar ohne Gegentreffer. In der Offensive wurden die Spielzüge nun zielstrebiger und man holte den Rückstand auf. So erzielte Jonathan Paco Ulmer in der 22. Minute das 9:9. Die mitgereisten Fans aus dem Fricktal unter den 120 Zuschauern in der Birsfelder Halle sahen nun eine Möhliner Mannschaft, die langsam ins Spiel gefunden hatte.

Die Freude dauerte aber leider nicht lange, da man durch ungenaue oder abgefangene Pässe den Birsfeldern Gegenstösse ermöglichte. Die Hausherren wussten diese zu nutzen und zogen bis zur Pause mit 16:11 davon. Zudem mussten die Möhliner mit einem Handicap in die zweite Halbzeit starten – aufgrund einer Zeitstrafe musste man noch eineinhalb Minuten in Unterzahl spielen.

Die Mannschaft kämpfte bis zum Schluss

Das Spiel änderte sich nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. Auf der einen Seite wussten die Birsfelder ihre Chancen zu nutzen, auf der anderen hatte Möhlin Pech und traf die Latte oder scheiterte am starken Torhüter der Gastgeber. So vergrösserte sich der Rückstand zwischenzeitlich sogar auf zehn Tore (24:14). Es drohte gar eine Kanterniederlage. Im weiteren Verlauf kassierte ausserdem Maurice Meier seine dritte Zeitstrafe und durfte ab Mitte der zweiten Hälfte nicht mehr mitwirken.

Die Jungs von Samir Sarac liessen sich aber nicht hängen und versuchten nochmals, das Ruder herumzureissen. So konnte man zwar noch ein paar Tore aufholen, aber die Zeit auf der Uhr lief unaufhaltsam in Richtung Schlusspfiff. Der TV Möhlin erzielte die letzten zwei Treffer der Partie, aber am Schluss war die 28:21-Niederlage Tatsache.

Schon am Wochenende die nächste Chance

Somit bleibt es bei zwei Punkten auf dem Punktekonto des TV Möhlin. Die Mannschaft steht damit auf dem zehnten Platz in der NLB-Tabelle. Eine positive Erkenntnis aus dem Spiel ist aber die Moral der Mannschaft. Man liess trotz grossem Rückstand nicht nach und kämpfte bis am Schluss, um den Rückstand wett zu machen.

Das Schöne am Sport ist, dass man schnell Gelegenheit hat aus Niederlagen zu lernen und diese vergessen zu machen. So steht am kommenden Wochenende schon das nächste Spiel auf dem Programm. Zu Gast in der heimischen Steinlihalle ist dann die SG TV Solothurn, die mit je einem Sieg, einem Remis sowie einer Niederlage in die Saison gestartet ist. Für die Mannschaft des TV Möhlin ist es die nächste Gelegenheit, wieder zwei Punkte einzufahren.