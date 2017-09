An der Gemeindeversammlung vom Samstag konnten in Oberhof sämtliche Behörden- und Kommissionssitze im ersten Wahlgang besetzt werden. Neben den bisherigen vier Gemeinderäten stellte sich neu Heinz Herzog zur Verfügung. Er wurde mit dem besten Resultat (55 Stimmen) in den Gemeinderat gewählt. Roger Fricker erzielte 53 Stimmen, Hansruedi Kretz 52, René Erb 51 und Susanne Häfliger 45 Stimmen.

Susanne Häfliger wurde mit 34 Stimmen neu zur Frau Vizeammann gewählt, Roger Fricker mit 42 Stimmen als Gemeindeammann bestätigt.

Von den 412 Stimmberechtigten nahmen am Samstagmorgen deren 65 an der Versammlung teil; das entspricht einer Wahlbeteiligung von knapp 16 Prozent. Im Anschluss an die Versammlung luden die gewählten Gemeinderatsmitglieder zur gemeinsamen Wahlfeier in die Turnhalle Moos ein, wo auch die Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof mit einem Ständchen aufwartete.