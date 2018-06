Untern anderem wirft Fricker Siebenmann eine Unfähigkeit zur Zusammenarbeit vor: «Er hat vor allem das gemacht, was er wollte, und Absprachen und Abmachungen nicht eingehalten.» Siebenmann entgegnet, dass es zu einfach sei, ihm die Schuld dort in die Schuhe zu schieben, wo die Zusammenarbeit nicht möglich sei. «Manchmal funktionieren Menschen einfach nicht gut miteinander. Das ist dann aber nicht eine Frage von Schuld.» Auch den Vorwurf, dass er «offensichtlich kaum seelsorgerliche Besuche von sich aus» mache, lässt Siebenmann nicht einfach so auf sich sitzen. So sei ihm «einfühlsames Zuhören» als Seelsorger wichtig, doch der traditionellen Erwartung, «der Pfarrer kommt dann schon von sich aus einmal vorbei, kann so manch ein Pfarrer heutzutage nicht mehr selbstverständlich entsprechen».