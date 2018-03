Lukas Rosenthaler ist mit Rheinfelden, dem Heimatort seiner Familie, verbunden. Oft hielt er sich im Fischer-Galgen auf, den seine Eltern beim heutigen Stadtpark gemietet hatten. Mit ihnen beging er auch jedes Jahr den Waldgang (Banntag). Als Hobby-Archäologe restaurierte sein Vater römische Münzen für Augusta Raurica. Im Gymnasium rockte Lukas bereits mit seiner Schülerband. Als er an der Uni Basel Physik und Astronomie studierte, gründete er 1983 die Band «July». Seit 1995 heisst sie «Groove-T- Gang (vulgo: Grufti-Gäng). Sie ist die älteste Rockband der Region und orientiert sich am Hardrock und Blues der 70er-Jahre. Das Spektrum reicht von Gary Moore über Deep Purple bis zu Pink Floyd.

Viel Geschick entwickelte Lukas Rosenthaler im Umgang mit dem Computer. Auch deshalb, «weil mit diesem Wissen gut bezahlte Semesterferien-Jobs möglich waren». Seine Dissertation schloss er über die Visualisierung von Mikroskop-Bildern ab. So entstand seine Zusammenarbeit mit Rudolf Gschwind, der an der Uni Basel bereits mit digitalen Bildern experimentierte und die Abteilung Wissenschaftliche Fotografie leitete. Ein mehrjähriger Abstecher führte Lukas Rosenthaler an die Zürcher ETH, wo er die Algorithmen des menschlichen Sehsystems analysierte und mit dem Computer simulierte.

In Basel arbeitete er weiter an der digitalen Restaurierung von fotografischen Sammlungen, Gemälden und Kinofilmen. 2001 wechselte die Wissenschaftliche Fotografie als «Imaging und Media Lab» (heute «Digital Humanities Lab») zur Philosophisch-Historischen Fakultät, an der Lukas Rosenthaler 2007 bei den Medienwissenschaften habilitierte.

2013 erhielt er mit Ruedi Gschwind den Wissenschaftspreis der Stadt Basel für ihre «herausragenden Forschungen in der Digitalisierung».

2017 ernannte die Uni Basel Lukas Rosenthaler zum Assoziierten Professor für «Digital Humanities». Seither ist er auch Mitglied des Fachhochschulrates der FHNW. In den Jahren 1995-2001 politisierte er noch für die SP Allschwil im Einwohnerrat und präsidierte die Finanz- und Rechnungsprüfungskommission. Morgen Dienstag, 20. März, hält Lukas Rosenthaler um 18.15 in der Aula des Naturhistorischen Museums (Augustinergasse 2, Basel) seine öffentliche Antrittsvorlesung über «Forschungsinfrastrukturen für die Geisteswissenschaften». Er geht darauf ein, welche Konsequenzen die computergestützte Forschung für die Geisteswissenschaften hat. Gäste sind willkommen, besonders aus dem Fricktal.