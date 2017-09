Beat Käser will zuhören und ein offenes Gespräch suchen. «Oftmals können Konflikte durch ein klärendes Gespräch behoben werden», weiss der designierte Ammann in Stein. Daniel Hollinger, ab Januar Ammann in Zuzgen, sieht es ähnlich. Er werde den Bürgern die nötige Zeit für ihre Anliegen schenken, damit sie Ihre «Wut» ablassen können. «So wie ein Blitzableiter, der die geballte Energie aufnimmt und sie ableitet.» Andreas von Mentlen dagegen wehrt sich, alle Personen, die offen zu ihrer Meinung stehen, in den gleichen Topf zu werfen.