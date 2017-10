Dass nun trotzdem eine Steuerfusserhöhung nötig ist, liegt laut Treier daran, dass sich die Veränderungen durch die Optimierung der Aufgabenteilung und durch die Neuordnung des Finanzausgleichs nicht auf alle Gemeinden gleich auswirken. Die Gesamtbilanz ergebe für Gipf-Oberfrick unter dem Strich eine jährliche Mehrbelastung von rund 225 000 Franken.

Hinzu kämen, so Treier, neue jährliche Kosten von 40 000 Franken für die Gemeindebeiträge an die familienexterne Kinderbetreuung. Summa summarum «ergibt sich künftig ein jährlicher Mehraufwand von rund drei Steuerprozenten».

Dass der Entscheid nicht früher – etwa vor den Wahlen vom 24. September – kommuniziert wurde, hänge damit zusammen, dass der definitive Entscheid erst vor einer Woche fiel. Noch im Sommer sah es laut Treier so aus, dass die Mehrbelastung viel tiefer sei und der Gemeinderat deshalb auf eine Steuerfusserhöhung «eher verzichten» kann. Die neuen Zahlen des Kantons ergaben dann aber ein anderes Bild.

Steuereinnahmen stagnieren

Nun gibt es stets zwei Wege, um Mehrbelastungen auszugleichen: Einnahmen erhöhen, sprich: den Steuerfuss erhöhen. Oder Ausgaben reduzieren. «Wir hatten im letzten Jahr gestützt auf die durchgeführte Leistungsanalyse bereits namhafte Einsparungen auf der Aufwandseite vorgenommen», erklärt Treier. «Weil nun aber die Mehrbelastung gleichzeitig mit einer Stagnation des Steuerertrags einhergeht und weil auch künftig Investitionen anstehen und gleichzeitig die Schulden erträglich bleiben sollen, ist nun eine Erhöhung angezeigt.»

Dass der höhere Steuerfuss potenzielle Zuzüger abschreckt, glaubt Treier nicht. Der Steuerfuss liege somit immer noch im Kantonsmittel und sei «nicht der entscheidende Faktor». Andere wie etwa die Lage oder die Attraktivität der Gemeinde hält der Gemeindeschreiber für gewichtiger. Dies zeigt auch ein Blick auf die Wachstumsdynamik der Gemeinde: Es wird seit Jahren rege gebaut. Treier umschreibt es so: «Wir müssen keine Standortpolitik betreiben, die Nachfrage bei uns ist seit vielen Jahren eher zu hoch.»

Wachsen will Gipf-Oberfrick «moderat», «langsam» und «qualitativ». Treier weiss aber auch: «Das Wachstum kann nur beschränkt gesteuert werden.» Gerade aktuell ist die Nachfrage nach Bauland wieder hoch und etliche Bauprojekte stehen an. «Der Gemeinderat kann Bauland nicht sperren, wenn Investoren oder Private Bauprojekte lancieren», so Treier. Klar ist aber auch: «Neue Landflächen werden in den nächsten 15 Jahren kaum eingezont werden.»

«Umgezont» werden soll auch der Steuerfuss nicht so schnell wieder. Sprich: Eine weitere Erhöhung ist nicht geplant. Treier: «Der Gemeinderat geht davon aus, dass der Steuerfuss nach der Erhöhung mittelfristig so gehalten werden kann.»