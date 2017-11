Zwei rote Ampeln in der externen Schulevaluation, verschiedene Wechsel und Kündigungen sowie eine interimistische Besetzung des Gesamtschulleiter-Postens. Als Alexander Zürcher am 1. Februar die Stelle als Gesamtschulleiter in Möhlin übernahm, war seine Mission klar: Kontinuität und Stabilität in die Schulführung zurückbringen.

Nicht einmal zehn Monate später ist die Mission von Zürcher beendet. In einer internen Mitteilung informierte die Schulpflege darüber, dass Alexander Zürcher per sofort sein Amt als Gesamtschulleiter abgibt und bis Ende des Schuljahres als pädagogischwissenschaftliche Fachkraft weiter zur Verfügung steht. Seit dem 14. November unterliegt die operative Führung der Schulen Möhlin der Schulleiterkonferenz.

Zürcher nimmt keine Stellung

Zürcher bestätigt den Inhalt der internen Mittelung, will jedoch zu der Amtsniederlegung keine Stellung nehmen und verweist auf die nächste Sitzung mit der Schulpflege Ende November. «Die Entscheidungen über die Umstrukturierungen auf der Führungsebene erfolgten an mehreren Sitzungen. Alle Betroffenen konnten sich in die Entscheidungen und Konzeption der weiteren Schritte einbringen. Die getroffenen Massnahmen erfolgten im Einvernehmen. Alexander Zürcher hat die Entscheidung verstanden», sagt Schulpflegerin Janine Born.

Sie begründet die Umstrukturierung damit, dass die jeweiligen Schulleiter vor Ort einen direkten Einblick darüber haben, was die Problematiken und Themen in den Schulen sind. «Durch die flacheren Führungsstrukturen können die Schulleiter schneller handeln, weil sie nicht mehr den Weg über den Gesamtschulleiter nehmen müssen», erklärt Born. So fallen nun Kompetenzen wie die Budget- und Schulraumplanung, die Schulführung sowie die Ausgestaltung des Schulprogramms direkt in den Aufgabenbereich der jeweiligen Schulleiter der Möhliner Schulen. Eine definitive Entscheidung für die Abschaffung des Gesamtschulleiter-Postens sei dies jedoch nicht. So müsse erst verfolgt werden, wie sich die flacheren Hierarchien auf die Führung der Schulen Möhlin auswirken.

Zwar wird durch die Umstrukturierung der Aufgabenbereich von Zürcher bis zum Schuljahresende bedeutend kleiner, ganz will man auf sein Engagement aufgrund seiner «herausragenden pädagogischen Fähigkeiten» jedoch nicht verzichten. «Alexander Zürcher hat mit der Einführung des Lehrplans 21, der Digitalisierung des Unterrichts sowie der Verbindung der Schule mit der Berufslandschaft wichtige Aufgaben», sagt Born.