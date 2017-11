Schnee, Frost, Glätte – laut Wetterprognose bringt eine Kaltfront ab Donnerstag den Winter mit leichten Schneefällen und Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt ins Fricktal. Doch was bedeutet der Winterumschwung für die Saline Riburg/Rheinfelden? Wie hat man sich in den Werkhöfen auf ihn vorbereitet? Und wie weit sind die Vorkehrungen am Skilift Föhrlimatt? Die AZ hat nachgefragt.

Beim Skilift Föhrlimatt ist bereits alles startklar. «Wir warten nur noch auf das Wichtigste: den Schnee», sagt Christoph Schreiber, Präsident des STV Wegenstetten. Bereits vor knapp drei Wochen haben die Vereinsmitglieder die Teller an den Schlepplift montiert, die Abschrankungen und das Sicherheitsnetz aufgestellt und die Rädchen des Skiliftes geölt. Dies innerhalb eines halben Tages.

Genauso schnell ist die 600 Meter lange Piste präpariert, wenn der Schnee vom Himmel rieselt. «Mit Traktor und Walze machen wir sie in drei bis vier Stunden fahrbereit», sagt Schreiber, der jedoch davon ausgeht, dass der prognostizierte Schneefall vom Donnerstag dafür noch nicht ausreichen wird. Dennoch: Der Einsatzplan mit drei Gruppen à 10 bis 15 Helfern für den Liftbetrieb steht und Schreiber weiss: «Sobald es das Wetter will, sind wir bereit.»

Knapp eine Tonne Salz geht raus

Auch die Schweizer Salinen AG ist für den Winter gut gerüstet. In den beiden Salzdomen in Rheinfelden/Riburg lagern derzeit 140 000 Tonnen Auftausalz, in Schweizerhalle BL rund 20 000 Tonnen. Insgesamt beträgt die maximale Lagerkapazität 250 000 Tonnen. «Wir konnten bereits über den Sommer 96 000 Tonnen Auftausalz absetzen», sagt Carlo Habich, Verkaufsleiter der Schweizer Salinen AG, die in einem durchschnittlichen Jahr rund 200 000 Tonnen Auftausalz verkauft. «Die Nachfrage ist in den letzten Wochen gestiegen. Derzeit setzen wir täglich 800 bis 900 Tonnen Auftausalz ab und produzieren im Gegenzug knapp 1000 Tonnen», so Habich, der damit rechnet, dass bei entsprechenden Witterung die Nachfrage besonders vor den Feiertagen stark ansteigen kann: «An Spitzentagen setzen wir 5000 bis 7000 Tonnen ab», sagt er.

Bedarf an Auftausalz besteht beim Werkhof in Rheinfelden derzeit keiner: «Unser 70 Kubikmeter grosses Silo ist gut gefüllt», sagt Werkhof-Leiter Andreas Frömcke. Derzeit fahre man Strassen und Wege ab, die im Schatten liegen und daher bereits jetzt anfällig für Glätte seien. Die 25 Mitarbeiter des Werkhofs teilen sich in zwei Gruppen auf, die alternierend einen Pikettdienst übernehmen. «In den beiden Pikettdienst-Gruppen gibt es je einen, der das Wetter im Blick haben muss. Wenn die Gefahr besteht, dass es in der Nacht zu starkem Schneefall oder Glätte kommt, muss dieser sich den Wecker beispielsweise auf drei Uhr stellen und dann gegebenenfalls den Gruppen-Leiter informieren», erklärt Frömcke. Kommt es zu starkem Schneefall oder Glätte, stehen dem Werkhof sechs Fahrzeuge zum Räumen und Streuen zur Verfügung.

«Reduzierter Winterdienst»

Im Bauamt in Frick sind es drei Fahrzeuge. «Wir haben sie kürzlich aus ihrem Winterschlaf geholt und geschaut, ob sie funktionstüchtig sind», sagt Bauamt-Leiter Georg Schmid. Bereits Anfang November haben die Bauamt-Mitarbeiter 250 Pfähle entlang der Strassen ausserhalb des bebauten Gebietes in den Boden gesetzt, um den Autofahrern bei starkem Schneefall den Weg zu weisen. «Zusätzlich haben wir Hinweisschilder mit der Aufschrift ‹reduzierter Winterdienst› aufgestellt», sagt Schmid. Damit will man Autofahrer und Fussgänger zur Vorsicht mahnen und verhindern, dass Autofahrten zu Rutschpartien werden und Spaziergänge mit Bruchlandungen enden.