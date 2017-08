An der digitalen Verbindungs-Anzeige der Postautos in Stein kann man sich neu per Knopfdruck die nächste Abfahrt vorlesen lassen. In der Postauto-Region Nordschweiz gibt es rund 50 solche sogenannten «dynamischen Fahrgastinformationen» – unter anderem an den Bahnhöfen Aarau, Brugg, Frick und Laufenburg oder an der Haltestelle Lindenplatz in Baden.

Gemäss Mara Mallia von der Postauto Medienstelle ist die Vorlesefunktion dafür gedacht, «den Kunden mit Seh-, oder Leseschwierigkeiten eine Alternative zum Informationsabruf anzubieten» und damit ein möglichst barrierefreies Reisen zu ermöglichen. (mf)