Das Team «Brandzeiche» aus Herznach gewann bei den «Bell BBQ Team Masters» – den offiziellen Schweizer Meisterschaften für BBQ-Teams – in Aarau in der Kategorie der Profis den Titel.

In der Gesamtrangliste nach fünf Menü-Durchgängen lagen die Fricktaler 2,8 Punkte vor dem Team «Los Grillos» aus Bremgarten.

Den Sieg in der Gesamtwertung vergab «Los Grillos» mit dem dritten Gang, dem Rindshals. Hier kassierten die Bremgartner die schlechteste Wertung aller Gerichte des Tages. So durfte am Ende «Brandzeiche» feiern. (az)