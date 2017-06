Die Polizisten waren wenige Minuten nach dem Notruf vor Ort. In der Asylunterkunft Kaiseraugst trafen sie auf zwei 28-jährige Männer, die sich gegenseitig mit Messerstichen verletzt hatten. Ein Iraner verlor viel Blut und schwebte in akuter Lebensgefahr; ein Afghane erlitt Verletzungen im Bauch. «Auseinandersetzung zwischen Asylbewerbern», titelte die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Die genauen Hintergründe würden nun untersucht, stand darin weiter.

Seither sind drei Jahre vergangen, doch was sich an jenem Juniabend im Zimmer Nummer 10 und auf dem Gang der Unterkunft abgespielt hat, konnte nie abschliessend geklärt werden. Und, so viel vorweg: Das gelang am Montagmorgen auch am Prozess vor dem Aargauer Obergericht nicht.

Unbestritten ist: Am späteren Abend fragte der Iraner im Zimmer des Afghanen, das sich dieser mit einem Landsmann teilte, nach Salz zum Kochen. Er erhielt eine Handvoll davon und wurde danach vom Beschuldigten forsch zum Gehen aufgefordert. Ein Wortgefecht folgte, woraufhin der Iraner das soeben erhaltene Salz dem Afghanen ins Gesicht schleuderte und beide mit Fäusten aufeinander einschlugen. Darüber, was danach passiert ist, gehen die Schilderungen auseinander. Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Der afghanische Beschuldigte griff zu einem Küchenmesser mit einer 17,5 Zentimeter langen Klinge und stach damit auf seinen Kontrahenten ein. Weil sich dieser wehrte, sei auch der Angreifer selbst verletzt worden.