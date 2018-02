1999 kam alles zusammen; viel Schnee, ein schneller Temperaturanstieg, starke Regenfälle. Griessinger verweist deshalb auch auf einen Unterschied zum Lawinen- und Hochwasserjahr: «Damals waren die Schneemengen auch im Verlauf des Winters in der zweiten Aprilhälfte noch sehr hoch – viel höher als aktuell.» Für einen Vergleich mit der Situation von damals sei es daher noch viel zu früh.

Entsprechend gelassen reagieren die Fricktaler Gemeinden entlang des Rheins auf das Szenario. Etwa in Wallbach, wo es schon fast ein gewohntes Bild ist, dass am Rheinweg die orangenen Beaverschläuche zum Schutz vor dem Wasser aufgebaut werden (siehe Chronologie). «Wir müssen damit leben», sagt Gemeindeammann Paul Herzog pragmatisch.

Ein Vorteil ist die Vorlaufzeit

Kommt hinzu: In den letzten Jahren hatten die Einsatzkräfte die Lage jeweils im Griff. Sind die Beaverschläuche aufgebaut, müsste die Hochwasserspitze rund 3700 Kubikmeter pro Sekunde erreichen, damit der Rhein über die Schläuche tritt. Im Notfall kann der mobile Damm ausserdem um eine zweite Lage erhöht werden.

Die Feuerwehr werde jeweils so früh wie möglich über das RFO und den kantonalen Krisenstab über die Situation informiert, sagt Herzog. «Wir haben am Rhein eine gewisse Zeit, uns vorzubereiten – das Wasser steigt nicht von einer Sekunde auf die andere deutlich an.» Diese Vorlaufzeit sei sicherlich ein Vorteil. Aber auch wenn sich die Angst vor einem erneuten grossen Hochwasser in Grenzen hält: Natürlich hofft Paul Herzog auf einen langsamen Temperaturanstieg und auf wenig Regen im Frühling.