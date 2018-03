Es funkt gehörig im Fricktal, wenn es um Mobilfunkantennen geht: Kaum ein Baugesuch für eine neue Antenne der drei Anbieter Swisscom, Salt und Sunrise geht geräuschlos über die Bühne, fast immer hagelt es Einsprachen. Vier Beispiele unter vielen:

In Laufenburg fragte Salt die Gemeinde im letzten Jahr an, was sie von einer Antenne auf einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Sulz hält, das der Gemeinde gehört. Der Stadtrat fragte daraufhin die Bevölkerung – und diese sprach mit über 60 ablehnenden Eingaben Klartext. Man verzichte, teilte der Stadtrat daraufhin dem Kommunikationsunternehmen mit.

In Zeiningen wehrten sich im letzten Mai 160 Einwohner mit einer Petition gegen eine geplante Antenne mitten in einem Wohngebiet – noch bevor das Baugesuch überhaupt auflag. An der Gemeindeversammlung doppelten die Zeininger dann nach und überwiesen einen Antrag, nach dem Mobilfunkanlagen in Wohnzonen nur noch gestattet sind, wenn sie der Erschliessung des betreffenden Gebietes dienen.

In Gipf-Oberfrick wies der Gemeinderat vor wenigen Wochen ein Baugesuch für eine Antenne auf dem Landi-Dach ab, weil sie zu hoch sei.

In Schupfart wehrten sich 181 Einwohner 2015 mit einer Unterschriftensammlung gegen eine Antenne mitten im Dorf. Mit Erfolg.

Dies ist die eine Seite. Auf der anderen erwartet jeder Handybesitzer aber gleichzeitig, dass er jederzeit und überall mobil telefonieren und mit Tempo im Internet surfen kann. Das erinnert dann schon irgendwie an die Geschichte mit dem Fünfer und dem Weggli, wobei den realen «Fünfer» im Handy-Fall jene erhalten, die den Mobilfunkanbietern einen Standort vermieten.

9000 Franken angeboten

Dies kann sich lohnen, wie das Beispiel der Kirchgemeinde Sulz zeigt. Ihr bot Salt eine Abgeltung von 9000 Franken im Jahr für das Recht an, eine Antenne auf dem Kirchturm zu installieren. Die Sulzer lehnten dann doch dankend ab – auch um die Fledermauskolonie im Kirchturm zu schützen.

Das Dilemma zwischen «ich will überall erreichbar sein» und «ich will keine Antenne vor meiner Haustür» umschreibt Benjamin Petrzilka, Mediensprecher bei Salt, nicht ganz zu Unrecht als Paradoxon.

«Man möchte perfekten Empfang und schnellstes Internet, jedoch keine Antennen in unmittelbarer Nähe des eigenen Wohnortes.» Man kenne das Phänomen sehr gut, sagt auch Swisscom-Mediensprecher Armin Schädeli. «Es wird kaum eine Antenne ohne Einsprache gebaut.»

Bleibt mit Blick auf die aktuelle Antennenkarte die Frage: Braucht es überhaupt noch mehr Antennen? Man sieht ja vor lauter Antennen das Fricktal kaum mehr. Es möge vordergründig mancherorts so erscheinen, dass ein Ausbau aufgrund der bestehenden Abdeckung nicht nötig sei, sagt Rolf Ziebold, Senior Expert bei der Sunrise-Medienstelle.