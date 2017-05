Im Januar wurde auf Anfrage der az bekannt, dass die Poststelle in Eiken geschlossen werden soll. In mehreren Gesprächen zwischen der Post und den Gemeindebehörden wurden Lösungen für die Postversorgung in Eiken debattiert. Eine Lösung liegt nun auf dem Tisch: Eine Filiale, die in der Firma Colfina Finanz/Treuhand AG eingerichtet wird.

«Wir planen, das neue Postangebot noch in diesem Jahr einzuführen», sagt Markus Flückiger, Kommunikationsverantwortlicher Postnetz Mitte. Von der Schliessung der Poststelle ist ein Mitarbeiter betroffen: «Wir werden ihm eine vergleichbare Stelle in der Umgebung anbieten», sagt Flückiger. Grund für die Schliessung ist die mangelnde Rentabilität – neben dem Rückgang der aufgegebenen Briefe und Pakete fällt besonders die Abnahme der am Schalter getätigten Einzahlungen ins Gewicht.

Schwierig sei es für die Gemeinde und die Post nicht gewesen, einen Partner für die Filiale zu finden. Neben Colfina zeigte auch der Volg Interesse. Der Gemeinderat äusserte gegen die Einrichtung der Postfiliale im Volg jedoch Sicherheitsbededenken. Zudem handelt es sich bei Colfina um ein lokales Unternehmen.

Die bestmögliche Lösung

Gemeinderat Christoph Aebi ist nun froh, dass man für Eiken die bestmögliche Lösung gefunden hat: «Colfina ist eine gestandene Firma aus dem Finanzbereich, die mit vertraulichen Daten operiert. Ich bin sicher, die neue Postfiliale ist dort in guten Händen», sagt er.

Natürlich ist mit der Schliessung der Poststelle im Dorf auch ein wenig Wehmut verbunden, weiss Aebi. Für viele Eiker ist sie jener Ort, an dem sie schon seit Jahren und Jahrzehnten Einzahlungen machen, Geld beziehen oder Briefe und Pakete versenden. «Ein Stück Vertrautheit wird dem Dorf verloren gehen. Das ist für viele Einwohner eine emotionale Angelegenheit», sagt Aebi.

Auch deswegen habe man zu Beginn versucht, die Schliessung der Poststelle zu verhindern. Dies wäre jedoch nur über Beschwerden und den Rechtsweg möglich gewesen. «Hierfür hätten wir uns auf dünnes Eis wagen müssen und uns finanziell überbeansprucht», sagt Aebi.

Ungeklärt ist die Frage, was mit den Räumlichkeiten passieren soll, in denen die bisherige Poststelle untergebracht ist. «Am ehesten kommt eine gewerbliche Nutzung der Liegenschaft infrage», sagt Aebi.

Keine Einzahlungen mit Bargeld

Im Vergleich zur bisherigen Poststelle werden auch in der neuen Postfiliale die gängigsten Dienstleistungen weiterhin angeboten. Dazu gehören das Aufgeben und Abholen von Briefen und Paketen sowie der Kauf von Briefmarken. Dennoch müssen die Postkunden in Eiken zukünftig Abstriche in Kauf nehmen: «Dienstleistungen wie das Aufgeben von Sperrgutpaketen und Expresspakete ins Ausland oder Einzahlungen mit Bargeld sind nicht möglich», sagt Flückiger.