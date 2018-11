Der Gemeinderat Frick will die Lohnsumme um zwei Prozent erhöhen. Dies beantragt er dem Souverän an der Gemeindeversammlung. Rund ein Prozent mehr Lohn sollen alle Mitarbeitenden als Teuerungsausgleich bekommen, der Rest wird eingesetzt «für Lohnpflegemassnahmen», wie es Gemeindeammann Daniel Suter formulierte.

Die Erhöhung der Lohnsumme um zwei Prozent passt nicht allen Frickern. «Ist dies wirklich gerechtfertigt oder richtet die Gemeinde mit der grossen Kelle an», fragt sich beispielsweise Adrian Speckert, Präsident der SVP Frick, mit Blick auf den Kanton und andere Arbeitgeber, welche die Lohnsumme nur um ein Prozent erhöhen wollen.

Hat Speckert recht? Richtet Frick mit der grossen Kelle an? Die AZ hat bei sechs grösseren Gemeinden im Fricktal – Gipf-Oberfrick, Stein, Möhlin, Kaiseraugst, Laufenburg und Rheinfelden – nachgefragt, wie sie es mit der Erhöhung der Lohnsumme halten.

In Gipf-Oberfrick sieht der Gemeinderat im Budget eine Erhöhung der Lohnsumme um 1,25 Prozent vor. «Dies ist der Höchstbetrag, der vom Gemeinderat ausgeschöpft werden kann, aber nicht ausgeschöpft werden muss», erklärt Gemeindeschreiber Urs Treier. Er bezeichnet die vorgeschlagene Erhöhung als «moderat». «Damit soll einerseits allen oder zumindest den meisten Mitarbeitenden eine geringfügige Erhöhung und einzelnen Mitarbeitenden, gestützt auf konkrete Veränderungen, eine individuelle Erhöhung zugesprochen werden können», so Treier.

Ausbezahlt werden kann die Lohnsummenerhöhung als Teuerungsausgleich, als generelle oder als individuelle Lohnerhöhung. Ein Teuerungsausgleich sei in den letzten Jahren nicht ausgerichtet worden, sagt Treier. Dafür wurde zum Teil eine generelle Lohnerhöhung vorgenommen. «Meistens nicht prozentual, sondern mit einem festen, gleich hohen Betrag für alle Mitarbeitenden, damit sich die Lohnschere nicht weiter öffnet», erklärt Treier.

Die individuellen Lohnanpassungen werden aufgrund verschiedener Faktoren vorgenommen, etwa aufgrund der Mitarbeiterbeurteilung, von neuen Funktionen oder dem Abschluss einer Weiterbildung. «Der Gemeinderat legt den Teuerungsausgleich sowie die generelle Lohnerhöhung für alle Mitarbeitenden sowie die individuelle Lohnanpassung für jeden Mitarbeitenden jedes Jahr neu fest», sagt Treier.

Insgesamt beläuft sich die Lohnsumme in Gipf-Oberfrick auf 1,8 Millionen Franken. Damit werden die Löhne von Verwaltung, Bauamt, Hauswarten und Forstebetriebsmitarbeitern bezahlt. Nicht eingerechnet sind die Stundenlöhner.

Gemeindevergleich ist schwierig

Wie steht Gipf-Oberfrick im Vergleich mit anderen Gemeinden da? Ein Vergleich sei nicht ganz einfach, so Treier. Einen Anhaltspunkt geben Lohnumfragen, an denen sich die meisten Gemeinden – so auch Gipf-Oberfrick – beteiligen. «Daraus ergibt sich, dass Gipf-Oberfrick lohnmässig im guten Mittelfeld steht», sagt Treier.

In Kaiseraugst hat der Gemeinderat laut Gemeindeschreiber Roger Rehmann festgelegt, dass alle Mitarbeitenden einen Teuerungsausgleich von einem Prozent erhalten sollen. Basis für den Entscheid bildet jeweils der Landesindex der Konsumentenpreise mit Stand September. «Über individuelle Erhöhungen wurde noch nicht entschieden», erklärt Rehmann weiter.

Auch er erachtet eine Benchmark unter den Gemeinden als «ungemein schwierig». «Nicht nur die Grösse der Gemeinde, auch Regionalität und vor allem das Angebot an Dienstleistungen der Gemeinde haben einen grossen Einfluss auf die Ausgaben – auch bei den Lohnausgaben», hält der Gemeindeschreiber fest. So sei ein Vergleich der Lohnsumme wenig aussagekräftig, «zu viele Parameter müssten mitberücksichtigt werden».

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Kaiseraugst sollen «faire, marktgerechte Löhne» bekommen. «Fachwissen, persönliches Engagement, aber auch externe Rahmenbedingungen wie der Mangel an Fachkräften kommen bei der Lohngestaltung zum Ausdruck», erklärt Rehmann das System.

Einig geht auch Sascha Roth, Gemeindeschreiber von Stein, mit seinen Amtskollegen, dass die Besoldungssysteme der Gemeinden nicht einfach nebeneinandergelegt werden können und damit ein Vergleich schwierig ist.

In Stein sieht das Budget 2019 keine generelle Erhöhung der Lohnsumme vor. «Ein Teuerungsausgleich ist im 2019 nicht vorgesehen», so Roth. Grundsätzlich gilt in Stein: Eine generelle Lohnanpassung beschliesst der Gemeinderat immer erst nach der Genehmigung des Budgets, also nach der Gemeindeversammlung. Automatische Stufenanstiege kennt die Gemeinde nicht.

Über individuelle Lohnerhöhungen wurdein Stein noch nicht entschieden, «da dies ein leistungsbezogener Teil ist», wie Roth sagt, und die Qualifikationsgespräche bis Ende November andauern. Auch Stein hat in der Vergangenheit schon an Gehaltsvergleichen unter Gemeinden und Städten teilgenommen. Fazit: «Es werden bei uns marktgerechte Löhne bezahlt», sagt Roth. Budgetiert hat die Gemeinde für die Festangestellten eine Lohnsumme von insgesamt 1,475 Millionen Franken.

Lohnstufenanstieg in Möhlin

In Möhlin gab es beim Personal in den Jahren 2017 und 2018 eine Nullrunde. «Für das Jahr 2019 kann im Durchschnitt von einer Lohnsteigerung von rund einem Prozent ausgegangen werden», sagt Gemeindeschreiber Marius Fricker. Die Lohnsummenerhöhung wird in Möhlin nicht in einen generellen und einen individuellen Teil gesplittet; die Gemeinde arbeitet mit einem Modell mit vordefinierten Lohnstufenanstiegen.

Die Höhe der Lohnsummenanpassung richtet sich laut Fricker generell nach vier Kriterien: der Entwicklung der Lebenshaltungskosten, der allgemeinen wirtschaftlichen Situation, der finanzielle Situation der Gemeinde und der Situation auf dem Personalmarkt. «Im Vergleich zu anderen grösseren Aargauer Gemeinden hat die Gemeinde Möhlin ein marktübliches Lohnniveau», ist Fricker überzeugt. Die Bruttolohnsumme – ohne Ortsbürgergemeinde, Abwasserverband und Musikschule – beläuft sich in Möhlin auf rund acht Millionen Franken.

In Laufenburg ist eine generelle Lohnerhöhung für das Jahr 2019 laut Gemeindeschreiber Marco Waser nicht vorgesehen. «Es werden jedoch diverse individuelle Anpassungen ins Auge gefasst.» Der abschliessende Entscheid des Stadtrates stehe jedoch noch aus – «zuerst soll das Budget 2019 im Rahmen der Versammlungen genehmigt werden.»

In Rheinfelden hat der Stadtrat erst gestern Montag über die Lohnentwicklung 2019 entschieden. Die Abteilungsleiter werden heute Dienstag informiert. Stadtschreiber Roger Erdin wollte deshalb gestern noch keine Angaben dazu machen, ob die Stadt die Löhne erhöhen will und ob die Lohnsumme steigen wird.