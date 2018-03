«Es freut mich ausserordentlich, dass sich dieses Jahr deutlich mehr Mitglieder für die Generalversammlung angemeldet haben als im vergangenen Jahr», begrüsste Thomas Tschanz, Präsident des Verwaltungsrats, die 742 Mitglieder in der Steinli-Halle zur 93. Generalversammlung der Raiffeisenbank Möhlin.

Tschanz sprach gleich die Vincenz-Affäre an: «Der Verband von Raiffeisen Schweiz, zu dem wir auch gehören, hat sich sofort nach dem Bekanntwerden des Finma-Verfahrens vor einigen Wochen vehement dafür eingesetzt, dass der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz transparent und rasch handelt, um weitere Reputationsschäden für die ganze Bankengruppe zu verhindern.»

Er betonte, dass durch das Verfahren für die Raiffeisenbank Möhlin und ihre Kunden keine finanziellen Risiken bestünden und die Raiffeisengruppe mit fast zwei Millionen Mitgliedern und 255 selbstständigen Banken gestärkt aus der schwierigen Zeit hervorgehen werde.

Tschanz stellte Innovationen der Bank vor, etwa die Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch, über die das Geld für einen Mountainbike-Pumptrack in Walkringen in nur sechs Wochen gesammelt wurde und mit der das Angebot des E-Treffs in Rheineck, der Lebensmittel an Bedürftige verteilt, um einen Deutschkurs und eine Kleiderbörse erweitert werden konnte. «Mittlerweile sind über die Plattform bereits mehr als zwei Millionen Franken gesammelt worden», so Tschanz.

Digitale Aufrüstung

«Insgesamt sind über 600 Projekte in der Pipeline und über 150 konnten erfolgreich finanziert und abgeschlossen werden», freute sich Tschanz. Auch im digitalen Bereich gebe es Neuerungen: die Raiffeisen Piazza Kunden-App und die Bezahl-App Twint. Die Fusion mit der Raiffeisenbank Wegenstettertal liess sich zwar nicht realisieren, dafür sei das neue Servicecenter in der Bahnhofstrasse bald fertig.

«Die Milliardengrenze ist geknackt», verkündete Susanne Kaufmann, Vorsitzende der Bankleitung, die das Geschäftsjahr 2017 präsentierte. Sie erläuterte, dass die Bilanzsumme 1,016 Milliarden Franken betrug, eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 48 Millionen Franken. Die Kundengelder beliefen sich auf 810 Millionen Franken bei einer Zunahme von 29,5 Millionen Franken.

Erfreuliche Zahlen

Die Ausleihungen sind um zwölf Millionen auf 857 Millionen Franken gestiegen. Das Depotvolumen (ohne Kassenobligationen) betrug 210 Millionen Euro bei einem Plus von 15 Millionen Franken. «Der Geschäftsertrag beträgt rund 14,1 Millionen Franken, dies sind rund 221 000 Franken mehr als im Vorjahr», führte Kaufmann aus.

Der Geschäftsaufwand lag um 362 000 Franken höher bei 7,9 Millionen Franken, was Kaufmann auf die Personalkosten zurückführte. «Mit rund 5,92 Millionen Franken liegt das Ergebnis leicht unter dem Vorjahr», stellte Kaufmann fest und dankte auch den 49 Mitarbeitern der Bank für ihre Leistungen.

«Das Jahr 2017 schloss mit einem Gewinn von 1 267 888 Franken ab», fasste Tschanz zusammen. Einstimmig genehmigten die Stimmberechtigten die Jahresrechnung und stimmten dem Antrag des Verwaltungsrats zu, die Anteilscheine mit 6 % zu verzinsen.

Zudem fassten sie den Beschluss, dass fortan mehr als ein Anteilschein mit einem Nennwert von 200 Franken gezeichnet werden kann, aber maximal fünf Anteilscheinen zu 1000 Franken. Unabhängig von der Anzahl der Anteilscheine hat jedes Mitglied eine Stimme bei der Generalversammlung.

Tschanz dankte dem aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Clemens Keller, der im Jahr 2000 in das Gremium gewählt worden war. Neu in den Verwaltungsrat wählten die Mitglieder Michèle Dürrenberger und Scarlett Herzog Veigl. Dem Ende des offiziellen Teils folgte ein gutes Essen und Unterhaltung durch den Comedian Pfändler.