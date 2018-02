So finden Sie das Sprachpanorama

Das Sprachpanorama befindet sich in der Unteren Wasengasse in Laufenburg im ehemaligen Restaurant Schlosskeller. Geöffnet jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr, an Feiertagen und in den Schulferien geschlossen. Im Sprachpanorama erhalten

Besucher vertiefte Einblicke in verschiedene Bereiche der Sprache und Kommunikation aus Forschung und Praxis. Mehr Informationen auf www.sprachpanorama.ch.