Entwarnung: Aargauer Schüler zeigen keine Corona-Symptome – angestecktes Familienmitglied wieder zu Hause

In Zeiningen besuchen derzeit zwei Kinder den Schulunterricht nicht, weil sich ein Familienmitglied mit dem Corona-Virus angesteckt hat. Diese Vorsichtsmassnahme sei in Absprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst getroffen worden, sagte Schulleiterin Simone Kohler am Donnerstag. Der Lead bei den Massnahmen liege beim Kanton, so Kohler weiter, die Schule setzte diese um.

Auch am Freitag stand die Schulleiterin wieder in Kontakt mit der betroffenen Familie. «Den Kindern geht es gut, sie haben keine Symptome», so Kohler. Auch das infizierte Familienmitglied habe das Spital bereits wieder verlassen können. Im Aargau nähme die Krankheit bislang bei allen Infizierten einen milden Verlauf und die Kranken können sich so isoliert zu Hause auskurieren, so Jelena Teuscher, Sprecherin des kantonalen Gesundheitsdepar­tements. Sie betont weiter, dass es «sehr unwahrscheinlich» sei, dass man sich bei Personen anstecke, die keine Symptome zeigten.

In den ersten beiden Tagen nach Bekanntwerden des Falles habe es viele Fragen von Eltern gegeben, so Kohler weiter. «Mittlerweile ist die Lage aber recht ruhig.» Mit einem Brief hat die Schule Mitte Woche alle Eltern informiert und darin auch festgehalten, dass der Unterricht normal weitergeführt wird. «Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren», so Kohler. Es hätten keine Eltern den Wunsch geäussert, Kinder nicht zur Schule zu schicken.