«Engerfeld ist die neue Mittelschul-Option»: Rheinfeldens Stadtammann im grossen Interview

Was war für Sie das wichtigste Projekt in diesem Jahr?

Die Stadt steht trotz der Pandemie gut da. Wir konnten viele Projekte vorantreiben und haben in die Zukunft von Rheinfelden investiert. Wir konnten die Organisation der Stadtverwaltung jederzeit so aufrechterhalten, dass es keine Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger gab, die etwas von der Stadt benötigten.

Wenn man es an den Sitzungen und Aktivitäten misst, war es ein ruhiges Jahr. Wenn man schaut, was wegen Corona alles anders organisiert und umdisponiert werden musste, dann war es ein bewegtes Jahr.

Es sind zwei Sachen. Zum einen, dass wir Mitglieder der Sebastiani-Bruderschaft nicht von Brunnen zu Brunnen ziehen und unser Lied singen können, wie das seit Jahrhunderten Tradition in Rheinfelden ist. Zum anderen, dass wir uns in diesem Jahr nicht um Mitternacht länderübergreifend mit badisch Rheinfelden auf der Rheinbrücke treffen, auf das neue Jahr anstossen und das Feuerwerk geniessen können.

Die Gemeinschaft wird auseinandergezogen. Alles wird abgesagt. Gleichzeitig sind die Menschen zusammengewachsen, was sich in der unglaublichen Solidarität zeigte, die wir besonders im Lockdown im Frühjahr erlebt haben. Das zu sehen, freute mich sehr.

Man ist sehr eingeschränkt. Das fängt schon am Morgen zu Hause an. Man darf die Maske nicht vergessen und unterwegs überlegt man sich, wo man sie anziehen muss und wo man es lassen kann, weil es kaum Leute hat (lacht). Und zwischendurch taucht der immer gleiche Gedanke auf: Jetzt läuft die Brille schon wieder an.

Der Benchmark zeigt: Rein finanziell sind wir top. Allerdings haben wir im Bereich der Sozialfälle noch Handlungsbedarf. Die Quote ist höher als in vergleichbaren Gemeinden.

Sie sagen, finanziell sei Rheinfelden top. Das ruft nach einer Steuersenkung.

Wir haben in den letzten zwölf Jahren den Steuerfuss bereits in vier Schritten von 110 auf 95 Prozent gesenkt. Bei 95 Prozent stehen wir seit drei Jahren. Es wäre jetzt der falsche Zeitpunkt gewesen, die Steuern weiter zu senken. Denn derzeit ist noch völlig unklar, wie sich die Coronapandemie und die Reformen des Kantons auf die Finanzen der Stadt auswirken werden.

Aber in einem Jahr gehen die Steuern runter?

Sagen wir es so: In einem Jahr analysieren wir die Situation erneut. Dann kennen wir die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und die Einwohnerinnen und Einwohner.

Wir sind hier an der Grenze zu Deutschland. Was bedeutet Ihnen die Grenze?

Für mich ist das keine Grenze.(lacht). Ich sage manchmal etwas salopp: Das ist unser deutsches Quartier. Als Rheinfelder geht man nicht aus dem Haus ohne die Identitätskarte in der Tasche. Denn es ist für uns völlig normal, rasch über die Grenze zu gehen – sei es, um eine Glace zu essen nach dem Sonntagsspaziergang, sei es, um einkaufen oder etwas essen zu gehen.

Im Frühling war die Grenze dicht. Wie war das für Sie?

Vor einem Jahr konnte sich niemand vorstellen, dass die Grenze je wieder geschlossen wird. Es war ein komisches Gefühl, als sie geschlossen war. Aber man fand zum Glück schnell Wege, um mit der geschlossenen Grenze umzugehen.

Braucht es ein Denken in Lebens- statt Landesräumen?

Wenn wir nicht den gesamten Raum anschauen, haben wir nur einen Halbkreis um uns. Wir sind gezwungen, über die Grenze zu blicken. Was drüben passiert, tangiert uns direkt. Ich will mir nicht ausmalen, wie es unserer Wirtschaft ginge, wenn die Grenzgänger nicht mehr zu uns kommen könnten. Ich denke auch an all jene, die nur wenig Geld zur Verfügung haben und für die es eine finanzielle Entlastung ist, wenn sie in Deutschland einkaufen können. Im Gegenzug schätzen viele Deutsche die Qualität, die sie bei uns vorfinden.

Ein neuer Rheinsteg sollte die beiden Rheinfelden noch enger verbinden. Das Projekt ging auf Schweizer Seite bei der Urnenabstimmung baden. Ist der Untergang des Projektes verdaut?