Besinnliche Klänge, der süssliche Duft von Punsch und gebrannten Mandeln, das stimmungsvolle Funkeln der Lichter – wer es bis zu Heiligabend nicht mehr erwarten kann, hat die Gelegenheit, sich die Zeit bis dahin auf einem der zehn Fricktaler Weihnachtsmärkte zu vertreiben und sich in Adventsstimmung versetzten zu lassen.

Der grösste Fricktaler Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 9. Dezember, in der Fricker Hauptstrasse statt und wird vom Gewerbeverein Gewerbe Region Frick Laufenburg (Geref) organisiert. «Es gibt rund 130 Stände und wir erwarten zwischen 8000 und 10'000 Besucher», sagt Geref-Vorstand Daniel Müller. Auf einer Bühne beim Rebstock werden insgesamt 240 Solisten und Chorsänger von 11.30 bis 20 Uhr auftreten. Daneben gibt es Kerzenziehen und ein Märchenzelt für Kinder der Chrischona-Gemeinde.

Das Besondere am Fricker Weihnachtsmarkt: Die Stände sind nicht wie an anderen Märkten am Rand, sodass die Strasse als Durchgangszone genutzt wird, sondern mitten auf der Strasse. Daniel Müller erklärt: «So werden die ansässigen Läden nicht zugestellt und man kann auch dort einkaufen.» Auch die umliegenden Geschäfte haben bis Marktschluss geöffnet.