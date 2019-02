Die aus dem Aargau stammende, klassische Gitarristin Marisa Minder gastierte mit einem Werk, das bisher einmalig im Jahr 1970 aufgeführt wurde: das «Concertino per chitarra e piccola orchestra» des Schweizer Komponisten Hans Haug (1900–1967), das den Höhepunkt eines aussergewöhnlichen Konzertabends bildete.

Neben den vielen solistischen Stellen für die Solo-Gitarre, prägt das Stück der Wechsel zwischen den Orchesterinstrumenten. Jedes Mitglied findet sich in begleitenden sowie solistisch geprägten Partien wieder. Dieser Farbenreichtum macht das Concertino zu einem kurzweiligen, witzigen und aufregenden Werk, das mit andauerndem Applaus für die Solistin Marisa Minder und das Orchester unter der Leitung von Alexander Zemtsov gewürdigt wurde. Vor diesem Höhepunkt wurde die zweite Konzerthälfte durch das Basel Philharmonic Quintet und dem eigens für das Projekt fertig geschriebenen Bläserquintett von Hans Haug eröffnet. Das Ensemble, das mit Mitgliedern aus dem Kammerorchester Basel und weiteren hochrangigen Orchestern in Frankreich und Deutschland besetzt ist, konnte hier überzeugen.

Der erste Konzertteil bestand aus Werken von Paganini und Castelnuovo-Tedesco. Paganinis Quartetto No. 14 bot dem Solisten Alexander Zemtsov (Viola) alle Möglichkeiten, die Messlatte für diesen Konzertabend zu setzen. Virtuos und zugleich feinfühlig schaffte er es zusammen mit Dmitry Smirnov (Violine), Eléonore Willi (Violoncello) und Marisa Minder (Gitarre) die Zuschauer bereits von der ersten Sekunde an für sich zu gewinnen. Ebenso eindrücklich wurde das Quintet for Guitar and String Quartet von Castelnuovo-Tedesco mit einer Leichtigkeit und rhythmischen Präzision gespielt, die ihresgleichen sucht.

Das Projekt «Concertino Hans Haug» setzt sich zum Ziel die Komposition «Concertino per chitarra e piccola orchestra» von Hans Haug der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bereits seit ihrem 15. Lebensjahr beschäftigt sich Marisa Minder mit den Werken des Schweizer Komponisten. Bisher wenig beachtet in der Gitarrenszene, sind seine Kompositionen voller Raffinesse. Dies soll mit dem Projekt in die Konzertsäle der Schweiz und mit einer CDProduktion in die Wohnzimmer der Welt gebracht werden. (AZ)