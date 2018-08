Die Freude ist Beat Käser, Gemeindeammann von Stein, anzuhören. Am Montagmorgen teilt Novartis mit, dass sie innerhalb von drei Jahren 90 Millionen Franken in den Aufbau einer Produktionsanlage für neuartige Zell- und Gentherapien investieren und so bis zu 450 Stellen schaffen will – und zwar am Standort Stein. «Das ist wirklich eine gute Nachricht», sagt Käser. Gerade in Zeiten, in denen man häufig von Arbeitsplatzabbau lese, «tut es gut, auch mal von einem Ausbau zu hören».

In einem ersten Ausbauschritt entstehen für die Herstellung der neuen Zelltherapie Kymriah rund 260 Stellen, wobei nicht alle dieser Stellen neu geschaffen werden; zum Teil werden Mitarbeiter, die bereits bei Novartis arbeiten, umgeschult. Wie viele Stellen in Stein effektiv neu geschaffen werden, konnte die Novartis-Leitung am Montag noch nicht beziffern.