Das Restaurant Platanenhof ist seit Ende Jahr Geschichte. Wo einst getafelt und gefeiert wurde, entsteht für 5,1 Millionen Franken ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen.

Derzeit laufen die Abbrucharbeiten. Das lässt viele Fricker wehmütig werden. «Oje, auch so ein trauriger Moment», heisst es in einem Facebook-Post. Erinnerungen an früher werden in den sozialen Medien geteilt, an die legendäre Vogel-Näscht-Bar etwa, an die Feuerwehrendproben oder an private Feiern. Die Abbrucharbeiten sorgen derzeit aber auch für besorgte Fragen. Denn letzte Woche sah man Arbeiter in Schutzkleidung auf der Baustelle. «Kann mir jemand erklären, warum beim Abriss Arbeiter in weissen Anzügen das Dach des Platanenhofes abtragen?», fragt ein besorgter Leser und vermutet eine Asbest- oder Feinstaub-Problematik.