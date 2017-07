Vor den Ferien ist vor den Wahlen: Für drei Fricktaler Gemeinden gilt es unmittelbar nach den Sommerferien ernst: Laufenburg, Obermumpf und Hellikon wählen bereits Ende August ihre Gemeinderäte und Kommissionsmitglieder. Die drei Gemeinden sind damit «Wahlexoten», denn die grosse Mehrheit führt die Wahlen am eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 24. September durch.

Herbert Weiss, Stadtammann von Laufenburg, begründet die Terminwahl mit dem Angebot des Kantons, die Wahlsoftware neben den offiziellen Abstimmungssonntagen an zwei weiteren Sonntagen zu supporten; am 25. Juni – hier haben Rheinfelden und Wallbach gewählt – und am 20. August. Das Angebot habe der Kanton geschaffen, um die Wahlplattform etwas zu entlasten, so Weiss. «Wir wollen mit unserem Wahltermin zu ebendieser Entlastung beitragen.»

Eva Frei, Gemeindeammann von Obermumpf, sieht gerade im Umstand, dass an diesem Datum keine andere Abstimmung stattfindet, einen Vorteil des AugustTermins. «Wir können uns voll auf die Gemeinderats- und Kommissionswahlen konzentrieren.» Zudem: «Was erledigt ist, ist erledigt.»

Etwas anders sieht die Situation in Hellikon aus. Die Gemeinde ist eine von noch fünf Fricktaler Gemeinden (siehe Box), die ihre Kommissions- und Ratsmitglieder nicht an der Urne wählen, sondern eine Versammlungswahl durchführen. Deshalb musste Hellikon ohnehin ein separates Datum definieren, «und die Wahl des Wahlbüros fiel auf den 26. August», sagt Gemeindeschreiber Severin Isler.

Hohe Wahlbeteiligung als Wunsch

Dass sich der frühe und von anderen Wahlen und Abstimmungen losgelöste Termin negativ auf die Wahlbeteiligung auswirkt, glauben Herbert Weiss und Eva Frei nicht. «Die meisten Stimmbürger wählen heute ja ohnehin brieflich», sagt Frei. «Da hat es kaum einen Einfluss, wann die Wahlzettel ausgefüllt werden.» Ähnlich sieht es Weiss. Er hofft zudem, dass «möglichst viele» wählen werden. Denn: «Die Erneuerungswahlen sind auch eine Rückmeldung zur Arbeit, die wir im Stadtrat in den letzten vier Jahren geleistet haben. Dieses Feedback ist mir wichtig.»

Faktisch machen die Politik und damit auch allfällige Wahlkampfaktivitäten erst einmal fünf Wochen lang Sommerpause. Das sehen Weiss wie Frei gelassen. «Ich werde keinen grossen Wahlkampf betreiben», sagt Frei, lacht. «Die Obermumpfer kennen mich ja bereits.» Auch Weiss rechnet mit einem ruhigen Wahlkampf, da in Laufenburg alle fünf Bisherigen wieder antreten. Laut Gemeindeschreiber Walter Marbot hat sich bis zum Freitagmittag, dem offiziellen Meldeschluss, auch kein Sprengkandidat angemeldet.

Damit treten Stadtammann Herbert Weiss, Vizeammann Meinrad Schraner und die Stadträte Regina Erhard, André Maier und Christian Rüede wieder an. Erhard ist dabei die Amtsjüngste; sie wurde im letzten November als Ersatz von Thomas Argast gewählt und setzte sich in einem spannenden Zweikampf gegen Patrick Bernhart durch.

Zwei Sitze in Obermumpf frei

Während Frei davon ausgeht, dass die Wählervereinigung wie vor vier Jahren wieder ein Flugblatt mit ihren Empfehlungen machen wird, wollen die fünf Bisherigen in Laufenburg gemeinsam ein Flugblatt verteilen – «nach den Sommerferien», so Weiss.

Spannender als in Laufenburg ist die Ausgangslage in Obermumpf. Hier treten mit Gemeindeammann Eva Frei, Vizeammann Benedikt Gürtler und Gemeinderat Andreas Bürgin drei Bisherige wieder an. Für die zwei frei werdenden Sitze gingen laut Gemeindeschreiber Marco Treier bis gestern Mittag, dem offiziellen Meldeschluss, keine Anmeldungen ein.

In Hellikon muss ein Sitz neu besetzt werden; Ernst Schlienger tritt nicht mehr an. Das andere Wahlprozedere einer Versammlungswahl zieht auch eine etwas andere Kandidatensuche nach sich. Der Gemeinderat habe eine Liste mit potenziellen Kandidaten erstellt, erklärt Severin Isler. Diese wurden dann angefragt. Und auch diesmal hatte der Gemeinderat bei seiner Suche Erfolg: Neben den vier Bisherigen kandidiert neu Thomas Rohrer.

Die Versammlungswahl sei in Hellikon eine Institution, ein Ritual, «das im Dorf sehr geschätzt wird», sagt Isler. Jedes Mal seien 100 bis 150 Einwohner anwesend, eine gute Quote bei rund 800 Einwohnern. Das gesamte Wahlprozedere für alle Ämter und Kommission dauert zwei bis drei Stunden und wird vom Präsident des Wahlbüros, Peter Hufschmid, geleitet.