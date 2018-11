Doris Wicki auf dem Mettauerberg: Mit kleinen Holzspänen füllt die 60-Jährige den Meiler und sorgt so dafür, dass die Glut im Innern konstant bleibt. «Diese Arbeit muss man alle zwei Stunden machen. Tag und Nacht», erklärt sie gegenüber «Tele M1». Die Entlebucherin schläft deshalb in einem Anhänger, nur wenige Meter neben dem Meiler.

Dass man so ganz alleine am Waldrand schlafen müsse, das sei wohl mit ein Grund, dass sie die einzige Frau sei, die noch als Köhlerin von Dorf zu Dorf gehe, meint Wicki: «Von vielen Frauen höre ich, dass sie sich das nicht getrauen würden.» Für sie sei das kein Problem. «Ich bin schon so aufgewachsen – wenn ich in den Ausgang wollte, dann musste ich einen Kilometer durch den Wald heim laufen.» Das sei ihr aber lieber gewesen, als gar nicht in den Ausgang zu gehen, meint sie schmunzelnd.