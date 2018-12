Stephan Bürgi hat Jahrgang 1966, aufgewachsen ist er in Frick, sein Wohnort heute ist Berlin. Früher war er Hotelmanager, Fernsehtechniker und Feldweibel in der Schweizer Armee. Später, von 1990 bis 1994, machte er eine Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin sowie Weiterbildungen, unter anderem am Broadway Dance Center New York (1996). Bürgi ist in vielen TV- und Kinoproduktionen aufgetreten, so bei SRF, ARD und ZDF.