Wenn am Samstag der rote Teppich ausgerollt wird und sich an der Premiere der Vorhang hebt für das Musical «Happy Landing» im Bad Säckinger Gloria-Theater, ist es für die Macher ein bisschen «wie der Flug zum Mond».

Drei Jahre Arbeit liegen hinter Komponist, Autor und Regisseur Jochen Frank Schmidt, Produzent Alexander Dieterle, Choreografin Vanessa Vario und dem Kreativteam, bevor nun dieser «Nonstop-Flug in die Sixties» starten kann. Das Publikum darf mit abheben in diesem Musical, das auf dem Flughafen in New York 1965 spielt.

Gleich mehrere Geschichten hat Jochen Frank Schmidt in sein fünftes Musiktheater-Stück hineingepackt: Da ist zum einen die Geschichte der bezaubernden jungen Stewardess Annie, einer alleinerziehenden Mutter, deren kleiner Sohn Charlie sich nichts sehnlicher wünscht als einen «Dad», der da ist, wenn man ihn braucht.

48 Einzeltitel, 100 Kostüme

Annie ist schon oft enttäuscht worden von Männern, auf die sie hereingefallen ist, und träumt von einer intakten Familie. Mit ihren besten Freundinnen Ashley, die hoch hinaus will und Pilotin werden will, und Lynn, die ständig mit Affären zu tun hat, bildet Annie ein eingeschworenes Stewardessen-Trio.

Und dann kommt Tom ins Spiel, der als Kofferträger auf dem Flughafen neu angefangen hat, zufällig Annie begegnet und vom ersten Augenblick an wie magisch verzaubert ist: die grosse Liebe auf den ersten Blick. Doch Annie wird auch vom millionenschweren texanischen Krösus Angus Foster heftig umworben.

Allein die Fakten und Zahlen für diese aufwendige Produktion sind imponierend: 21 internationale Musicaldarsteller, allesamt Profis, sind mit an Bord, acht Musikerinnen und Musiker bilden das «Pan-Am-Orchester», das auf der Bühne platziert ist und in manchen Szenen sichtbar wird. 48 Einzeltitel, darunter 23 grosse Songs, hat Schmidt für «Happy Landing» komponiert.

Optisch wird in wahrem Kostümrausch geschwelgt. 100 von Helena Joos entworfene Einzelkostüme samt der schicken, kleidsamen Uniformen der Stewardessen und Piloten bringen das modische Flair der 60er-Jahre auf die Bühne. Kulissentechnisch suggerieren Projektionen im Breitwandformat Flughafen-Atmosphäre, Start- und Landebahnen und die Wolkenkratzer-Kulisse von New York. «Das volle Arsenal an Bühnentechnik» (Dieterle) wird ausgeschöpft, gilt es doch mehr als 40 Szenenwechsel im Turbotempo zu bewältigen.

Die Reise geht los, wenn die Crew die Gäste an Bord mit dem mitreissenden Song «Welcome on Board» begrüsst. Das Terminal, der Flughafen, die Flugzeugkabine, das Gepäcklager oder die Stewardessen-Garderobe sind einige der Spielorte. Zwischendurch wird in Annies Wohnviertel geblendet, ins Kinderzimmer von Charlie oder ins protzige Schlafzimmer von Playboy Foster.

Mikrokosmos Flughafen

Eines kann man schon verraten: Mit den Hauptdarstellern, der hinreissenden Tiziana Turano als Annie und dem sympathisch-charmanten Fabian Klatt als Tom, hat Schmidt das grosse Los gezogen. Denn die beiden haben nicht nur grossartige Musicalstimmen, sondern spielen auch berührend, emotional und glaubhaft.

Auch die stimmgewaltige Miriam Distelkamp als patente rothaarige Powerfrau Ashley und Katharina Merk als langbeinige blonde Lynn verkörpern ideal diese unterschiedlichen Frauencharaktere. Das Zeug zum Publikumsliebling hat Lukas Bassler als indischer Kofferträger Sanjeev, der schnell zum Sympathieträger wird.

Der Flughafen als Mikrokosmos für Abenteuer, Sehnsucht, Fernweh und Lebensträume dient Jochen Frank Schmidt als Schauplatz für dieses Musical, das mehr ist als eine Liebesgeschichte, sondern viele Szenen aus dem Leben rund um den Flughafen erzählt.

Flughäfen kennt der 37-jährige Komponist sehr gut, war doch seine Frau, die Choreografin Vanessa Vario, selbst zwei Jahre lang Stewardess. Da sind viele authentische Erfahrungen und Erlebnisse in die Szenen und die Choreografien eingeflossen, etwa im Piloten-Song über die «Helden der Lüfte» oder im Stewardessen-Song.

«Happy Landing»: Premiere am Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr im Gloria-Theater. Weitere Vorstellungen bis zum 14. Januar.