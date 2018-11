Seit 2017 ist Lukas Porro Bier-Sommelier, einer von rund 300 in der Schweiz, wie er sagt. «Die Liebe zum Bier hat aber viel früher angefangen», sagt Porro, der seit elf Jahren bei der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden im Bereich Sponsoring arbeitet. Nun hat Porro zum ersten Mal an der Schweizer Meisterschaft der Bier-Sommeliers teilgenommen – und auf Anhieb den dritten Platz belegt. «Damit bin ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Mitglied einer Nationalmannschaft», so Porro lachend. Denn die ersten vier der Schweizer Meisterschaft vertreten die Schweiz an den Weltmeisterschaften in Rimini im kommenden September.

40 Bier-Sommelier nahmen an der nationalen Meisterschaft teil – gleich mehrere von ihnen arbeiten wie Lukas Porro bei Feldschlösschen. Das Niveau sei sehr hoch gewesen, sagt der Meisterschaftsneuling. «Es war schon eine hohe Hürde, die Halbfinals der besten zehn Teilnehmer zu erreichen.»

Aromen und Ausschank

Dafür galt es zuerst, gut 50 Theorie-Fragen eines breit gefächerten Multiple-Choice-Fragebogens zu beantworten. Verkaufszahlen auf dem Schweizer Markt waren dabei ebenso ein Thema wie unterschiedliche Hefetypen oder Eigenheiten von Bierstilen.

Danach folgten praktische Prüfungen. In Bierproben mussten die Teilnehmer typische Aromen, aber auch Fehlaromen wie der Geschmack nach gekochtem Gemüse feststellen. Anschliessend galt es in einer Blinddegustation zehn Biere verschiedenen Bierstilen zuzuordnen. Bei dieser «sensorischen Beurteilung» sind nicht nur die Geschmacksknospen auf der Zunge wichtig, sondern vor allem auch die Nase. Dank den Millionen von Riechzellen seien mit der Nase feinere Nuancen herausspürbar, so Porro.