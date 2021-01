«Die Testpflicht für Grenzgänger ist vom Tisch» – zur Erleichterung vieler Arbeitgeber in der Region

Deutsche Grenzgängerinnen und Grenzgänger – bislang waren sie in der Coronakrise eine privilegierte Gruppe. Auch während der Grenzschliessung im ersten Lockdown, von Mitte März bis Mitte Juni 2020, konnten sie den Rhein, von Wartezeiten an den wenigen noch geöffneten Grenzübergängen einmal abgesehen, stets ohne Einschränkungen überqueren – ihr Ausweis G liess sie am Zoll passieren.

Auch aktuell sind deutsche Grenzgänger noch von der Testpflicht ausgenommen, wenn sie beruflich bedingt in die Schweiz ein- und wieder ausreisen. Der Testpflicht bei Einreise aus einem «normalen» Risikogebiet, zu dem Deutschland die gesamte Schweiz schon im Oktober erklärt hatte, unterliegen Grenzgänger aktuell nicht.

Die Schweiz als ­«Hochinzidenzgebiet»?

Aber die deutsche Bundesregierung hat neue Kategorien ins Spiel gebracht, darunter «Hochinzidenzgebiete» mit einem Wert von mehr als 200 Neuinfektionen je 100''000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag vergangener Woche wurden die Pläne aus Berlin in der Hochrheinregion bekannt und versetzten diese in Alarmstimmung.