Er gibt vielerorts zu reden, der Steuerfuss 2018. Kein Wunder, denn gleich 15 der 32 Fricktaler Gemeinden wollen ihren Steuerfuss um drei bis acht Prozentpunkte erhöhen. Wobei bereits ein gleichbleibender Steuerfuss eine Erhöhung der Steuerlast für den Bürger um drei Prozentpunkte bedeutet.

Denn mit der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden erhöht der Kanton seinen Steuerfuss um drei Prozentpunkte. Im Gegenzug müssen die Gemeinden den ihren um drei senken – oder eine Steuerfusserhöhung beantragen.

Inzwischen haben 21 der 32 Gemeinden über das Budget und damit über den Steuerfuss abgestimmt. Die Auswertung der AZ zeigt: 19 der 21 Gemeinden sind dem Antrag des Gemeinderates gefolgt, wenn auch bisweilen laut murrend. Nur in Frick und Gipf-Oberfrick intervenierte der Souverän und beschloss einen tieferen Steuerfuss.

Nach zwei Dritteln der Gemeinden geben 12 Gemeinden den Steuerfussabtausch mit dem Kanton weiter, 9 nicht. In 43 Prozent der Gemeinden steigt also die effektive Steuerbelastung im nächsten Jahr. Bislang am happigsten tut sie es in Wölflinswil; hier steigt die Belastung um sechs Prozentpunkte. Um fünf Prozentpunkte klettert sie in Mettauertal nach oben, in den übrigen sieben Erhöhungs-Gemeinden um je drei.