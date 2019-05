Der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi hätte eigentlich allen Grund zur Freude. Die Stadt kann, einmal mehr, ein «erfreuliches Rechnungsergebnis» präsentieren. Das sagte Mazzi am Mittwoch an einer Medienkonferenz zur anstehenden Gemeindeversammlung vom 19. Juni. Am Ende des vergangenen Jahres resultierte in der Erfolgsrechnung ein Plus von 12,2 Millionen Franken. Selbst das «für unsere Verhältnisse hohe Investitionsvolumen» von fast 19 Millionen Franken habe komplett durch die Selbstfinanzierung gedeckt werden können, so Mazzi. Das Finanzierungsergebnis zeigt somit eine schwarze Null. Budgetiert war ein Minus von gut 20 Millionen Franken.

Die Hauptgründe für das gute Ergebnis liegen zum einen beim Steuerertrag, genauer: beim Steuerertrag von Firmen. Dieser stieg 2018 auf 8,8 Millionen Franken an – gegenüber dem Budget ist das eine Erhöhung um sagenhafte 88 Prozent. Dies, weil Nachzahlungen aus vergangenen Jahren eingetroffen seien und die Steuerrechnungen mehrerer Firmen nach oben angepasst hätten werden können, erklärte Jürg Gasser, Leiter der Abteilung Finanzen.