An diesem späten Vormittag war es glücklicherweise nicht so sommerlich heiss, ständig wehte ein erfrischendes Lüftchen, was den Kindern das Flanieren in ihren herrlichen Kostümen und selbst gebastelten Kreationen zum diesjährigen Jugendfestmotto «Spielereien» natürlich sehr erleichterte. Die Parade durch Rheinfelden führten Stadtmusik, Stadtweibel mit Hostessen und der Gemeinderat an, dessen Mitglieder sich wohl angesichts der dann am Sonntag stattfindenden Wahl mit dem Slogan «Surprise» präsentierten, indem sie überdimensionierte Spielkarten umgehängt hatten.

Letzte Eröffnungsrede von Béa Bieber

Zur Eröffnungsfeier versammelten sich alle Akteure und viel Publikum vor der zentralen Bühne am Hauptwachplatz. Zunächst intonierte ein kleiner Kinderchor das von Olaf Kirchgraber neu komponierte Jugendfestlied. Danach hielt Stadträtin Béa Bieber, gleichzeitig Präsidentin der Jugendfestkommission, ein letztes Mal die Eröffnungsrede, weil sie sich nicht mehr für die Wahl zur Verfügung gestellt hat. Das Engagement für dieses alle zwei Jahre stattfindende Jugendfest sei beeindruckend und vermittle viele positive Aspekte: «Es lernt uns, nach Regeln zu spielen, Neues und dessen Sinn zu entdecken, gewinnen und verlieren zu lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen.»