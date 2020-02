Die Kämpferin für die kleinen Gemeinden kandidiert erneut

Und sie weiss: «Wenn wir etwas für das Fricktal erreichen wollen, haben wir nur zusammen als Fricktaler Grossräte eine Chance.» Die Zusammenarbeit der Fricktaler Grossräte über die Parteigrenzen hinweg beurteilt sie als vorbildlich. «Ich hoffe, das bleibt so, denn wir haben noch viel zu tun.»

Sisslerfeld bietet grosse Entwicklungschance

Nicht zuletzt, weil das Fricktal eine der wachstumsstärksten Regionen ist und dieses Wachstum auch gemanagt werden muss. «Mit der Erschliessung des Sisslerfeldes haben wir eine weitere grosse Entwicklungschance», ist Hasler überzeugt. Aber auch die «schöne Landschaft» und die Wohnqualität gelte es zu erhalten.

Negativ erachtet Hasler die Entwicklung beim Verkehr im Fricktal. «Durch das Wachstum müssen dringend die verkehrstechnischen Fragen gelöst werden», fordert sie. Im Fricktal müsse, analog zum Projekt «Oase» im Ostaargau, ein Verkehrskonzept erarbeitet werden – «jetzt und nicht erst in 10 Jahren».

Die laufende Legislaturperiode – sie endet Ende 2020 – erlebt Hasler als eine, die von Sparübungen geprägt ist. «Ich stelle auch eine Veränderung in der Gesellschaft fest», sagt sie. Neue Trends würden die Politik verstärkt beeinflussen. «Die Politik muss heute schneller auf diese Trends reagieren.»

Erfolgreicher Einsatz für das Spital Laufenburg

Als Erfolg aus Fricktaler Sicht wertet Hasler den Erhalt des Spitals Laufenburg, für den sich die Fricktaler Grossräte fast geschlossen in Aarau eingesetzt hatten. Es sind für sie aber nicht nur die grossen, medienwirksamen Geschäfte, die eine erfolgreiche Arbeit ausmachen. «Es gelangen oftmals kleine Anliegen an uns Grossräte», erzählt sie. «Durch die Vernetzungen können wir in einem Gespräch oder mit einer Abklärung beim zuständigen Departement oder Verantwortlichen die Anliegen klären und sind so etwas wie Dienstleister zu Gunsten der Bevölkerung.»

Misserfolge, das weiss Hasler nach 18 Jahren in der Gemeinde- und Kantonspolitik, gehören zum Politgeschäft dazu wie das Amen zur Kirche. Wie dieses politische Amen aussieht, bestimmt in der Politik jeweils die Mehrheit. Diese auf seine Seite zu bringen, ist das Ziel bei jedem Vorstoss, den man einreicht. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Nicht gelungen ist es ihr beim Kampf um den Erhalt der kleineren Oberstufen-Schulstandorte. Hasler weiss aber auch: Auch wenn ein Vorstoss nicht durchkommt, löst er oft eine gute Debatte aus – und wirkt so indirekt nach.