Die jungen Polit-Talente – ein Versprechen für die Zukunft

Rolf Schmid, 28, SP. Der Fricker bringt alles mit, was es in der Politik braucht. Er kann zuhören, ist ein Schnelldenker, analytisch stark, geht auf Menschen zu, will etwas verändern. Das Etwas ist bei ihm «mehr Gerechtigkeit». Schmid debattiert fürs Leben gerne und wer es mit ihm aufnimmt, muss sich warm anziehen. Hart in der Sache, konziliant im Ton – das zeichnet den Jungpolitiker aus. Und: Er ist ehrgeizig, auch dies keine schlechte Eigenschaft, wenn man in der Politik Karriere machen will.

Die Frage stellt sich: Wem ist bei den nächsten Wahlen der Sprung ins Parlament zuzutrauen? Die AZ rührt etwas im Kaffeesatz und greift aus dem grossen Pool an Talenten aus den sechs Parteien CVP, FDP, Grüne, GLP, SP, SVP je einen Jungpolitiker unter 40 heraus, denen sie in Zukunft einiges zutraut.

Schmid hat in den letzten Jahren schon mehrfach bewiesen, dass er Biss hat, etwa, als es um die kantonale Asylunterkunft in Frick ging oder den Abbau beim Service public. Bei der Asylunterkunft engagierte er sich an vorderster Front für die Flüchtlinge und verteidigte sie mit spitzer Feder gegen Angriffe aus dem SVP-Lager. Beim Service public setzt er sich aktuell gegen die temporäre Streichung des Flugzuges von Basel nach Zürich Flughafen ein.

Der Informatiker ist kein Mann der lauten Töne – und genau das macht ihn sympathisch und auch über die Parteigrenze hinaus wählbar. Liebi ist Pragmatiker, einer, der zuerst denkt und dann spricht. Er ist, wie Rolf Schmid, analytisch stark. Wer ihn kennt, beschreibt ihn als ruhigen Typ, freundlich und zuvorkommend. Er sei ein stiller Schaffer, sagte Liebi in einem Porträt in der AZ von sich selber – immer auf der Suche nach «möglichst einfachen Lösungen, die für alle passen».

Spuhler, der Parteikollegen eine hohe Reflexionsfähigkeit attestieren, vertritt klassische Mitte-Positionen: «Für einen bestmöglichen Kompromiss politischer Entscheidungen zwischen linken und rechten Positionen braucht es eine starke Mitte», sagte Spuhler vor den Wahlen in der AZ. Sie ist Teil dieser Mitte und kann, so sie will, diese Positionen in einigen Jahren auch in einem politischen Amt vertreten. Den nötigen Biss und das Taktgefühl hat sie als passionierte Balletttänzerin. Das Talent ebenso.

Was zeichnet den Landschaftsarchitekten aus Frick aus? Er ist, wie jeder, der in der Politik etwas – oder besser: ein Amt erreichen will, ehrgeizig. Er weiss, was er will, und bleibt, hat er einmal angebissen, an einer Sache dran. Er setzt sich mit Verve für seine Ideen ein, bleibt dabei aber konziliant im Ton.

Stöckli ist ein Macher, was er nicht zuletzt als OK-Chef der Fricker Gewerbeausstellung gezeigt hat. Die letzte war ein Grosserfolg und niemand zweifelt daran, dass es die nächste 2021 wieder sein wird. Diesmal an neuem Ort mit neuem Konzept. Und: Stöckli will mitgestalten. Wie man gestaltet, dass es nicht nur gut aussieht, sondern auch nachhaltig ist, weiss er als Landschaftsarchitekt.

Claudio Beretta, 35, Grüne. Die Nachhaltigkeit ist Berettas Thema. Politisch wie beruflich. Der Möhliner arbeitet bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter für Nachhaltigkeit und «Food­waste»-Vermeidung im Ernährungssystem. Beretta ist authentisch, hat eine dezidierte Meinung und setzt sich für das, was ihm wichtig ist, mit ebenso viel Herzblut wie Sachverstand ein.