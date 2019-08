Das Holz an der Brüstung ist noch nass. Gerade wurden die Geranien gegossen, was zahlreiche Spinnen aus ihren Verstecken lockt. An ihren Netzen glänzen kleinere Wassertropfen und sie versuchen fleissig, ihre Netze weiterzubauen, sich zu trocknen und Futter zu fangen. Weberknechte, Kreuzspinnen, aber auch die gemeine Hausspinne könne man hier durchaus finden, so Däubler. Ein besonders grosses Exemplar seilt sich gerade von der Brüstung ab und wir beobachten die Spinne, bis sie in einer Ritze im Holz verschwindet.

Die vielen Insekten machen die Holzbrücke auch für Vögel zu einem attraktiven Nahrungs- und Lebensraum. Die Vorsprünge, Erker, Verstrebungen und Unterkonstruktionen bieten den idealen Platz für die Brut von Vögeln wie Haussperling oder Taube. Besonders anpassungsfähig zeige sich dabei Letztere, wie Ralf Däubler erklärt.

Voraussetzung sei lediglich, dass der gewählte Platz wind- und regengeschützt sei. Ist dies gegeben, kann eine Taube auch mal auf einem Pfeiler ihr Nest errichten. Wir sind schon fast am Ende der Brücke angekommen, als wir schliesslich das erste Taubennest erblicken, eingepasst in eine Verstrebung, mitten über dem Gehweg der Brücke.

Neben den brütenden Arten gebe es auch einige Gäste unter den Vögeln. Dazu zähle beispielsweise die Möwe, die vorrangig im Winter anzutreffen sei. Wie auch für Rabenvögel, Bachstelzen und Rotschwänze sei die Holzbrücke für sie eine Art Sitzwarte und Ruhepol.

Nutzen auch Wildschweine die Brücke

Während Ralf Däubler an der Brüstung entlang geht, geht sein Blick nach unten. Sicherlich, das Wasser als Lebensraum für Fische gehöre auch zur Brücke. «Die Artenvielfalt wird grösser, das liegt auch an der guten Wasserqualität», erklärt er. Allerdings würden die typischen Rheinstrukturen fehlen und den Fischen den Lebensraum entziehen. Dass so der Fischbestand in den vergangenen Jahren kontinuierlich abnimmt, macht auch der Fischereiverein Bad Säckingen auf seiner Website deutlich. Ein Problem sieht Däubler dabei insbesondere in der zunehmenden Erwärmung des Wassers und in der Zuwanderung nichtheimischer Organismen.

Auf dem Weg zurück verweist er darauf, dass auch grössere Tiere die Holzbrücke zum Transit nutzen können. «Es ist bekannt, dass beispielsweise Wildschweine über den Rhein schwimmen, warum sollten sie nicht auch über die Brücke kommen?» Das gelte auch für Steinmarder, Füchse und Igel.

Ungebetenere Gäste seien jedoch die Ratten, ein Problem, mit dem auch Bad Säckingen vermehrt zu kämpfen habe. Insbesondere Fütterungen von Wasservögeln im Bereich der Holzbrücke und liegengelassener Müll würden sie anlocken.