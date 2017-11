Nicht einmal die drei häufigsten Nachnamen im Zähringerstädtchen – Müller, Meier und Schmid – zusammen, kommen auf einen Wert im Bereich von Hellikon oder Obermumpf. Mit 1,8 Prozent der Einwohner schaffen es die drei Namen zusammen auf einen nicht einmal durchschnittlichen Wert im Fricktal.

Tiefe Prozentwerte für den Topnamen weisen auch Kaiseraugst und Stein (je 1,1 Prozent) aus. In Möhlin, der mit fast 11 000 Einwohnern zweitgrössten Gemeinde in der Region, kommt der Topname Müller auf 1,3 Prozent. Dahinter folgen die typischen «Meler» Geschlechter Mahrer und Metzger.

2 Der Durchschnitt.

In 14 der 32 Fricktaler Gemeinden bewegt sich die Anzahl Einwohner mit dem jeweiligen Topnamen zwischen 4,1 und 6 Prozent. In einem Grossteil der Gemeinden – genau: 27 von 32 – liegt der Wert zwischen 0,7 und 6 Prozent. Insgesamt haben rund 2,9 Prozent der Fricktaler den Topnamen ihrer jeweiligen Gemeinde.

3 Die Neuen.

Stein fällt in anderer Hinsicht auf. Von den fünf am häufigsten vorkommenden Nachnamen – Müller, Gashi, Krasniqi, Bajrami und Hasler – sind drei ausländischer Herkunft. Sie stammen allesamt ursprünglich aus dem Balkan. Auch im 1000-Seelen-Dorf Hornussen schafft es mit Himaj ein Name aus den Balkan-Staaten in die Top 3.

4 Die Häufigen.

In sieben Gemeinden, sechs davon im Oberen Fricktal, ist Schmid der Topname. Insgesamt wohnen in Kaiseraugst (63), Sisseln (30), Wittnau (74), Gipf-Oberfrick (163), Frick (93), Herznach (84) und Ueken (48) 555 Schmids.

Der Name Müller schafft es in 14 der 32 Gemeinden aufs Podest. In vier Gemeinden ist Müller sogar der Topname: Rheinfelden, Möhlin, Stein und Schupfart. In Schupfart heisst fast jeder zehnte Einwohner Müller.

5 Die Typischen.

Andere Namen hingegen tauchen in der Statistik nur bei einer einzigen Gemeinde auf. John etwa in Eiken, Kaufmann in Wallbach, Freiermuth in Zeiningen oder Boutellier in Gansingen. Es sind ortstypische Geschlechter.

Ortstypisch sind auch die drei Topnamen Weiss, Stäuble und Schraner in Laufenburg – es sind alles eigentlich Sulzer Geschlechter.

6 Die Herkunft.

In Oberhof ist der Topname Fricker. Gut 5,5 Prozent der Oberhöfler heissen so und dürften somit ihre Wurzeln in Frick haben. Zur Zeit der Entstehung von Familiennamen konnte der Herkunftsort für die Namensbildung massgebend sein. Bei Trägern des Familiennamens Fricker besteht deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang mit der Gemeinde.

Manchmal gab aber auch eine persönliche Besonderheit oder der Beruf einer Person den Ausschlag für ihren Namen. Müller, Metzger und Schmid sind Beispiele dafür.