Mal ehrlich: Haben Sie bei all den Köpfen, die aktuell am Strassenrand herumstehen oder einen wahlverführerisch von den Kandelabern herunter anlächeln, noch den Überblick, wer wer ist und wer was will – oder schwirrt Ihnen ob der Plakatflut auch der Kopf? Genau dies ist auch das Dilemma der Nationalratskandidaten: Sie und ihre Message drohen in der Masse der Köpfe unterzugehen. Was dagegen tun? Originelle Ideen sind gefragt. Es zeichnen sich dabei unter den Fricktaler Kandidaten bislang drei Strategien ab. Erstens das andere Plakat. Hier hebt sich Gaby Gerber wohltuend vom Gros der Plakate ab (FDP). Ihr Kopf lächelt einem von einem runden Plakat entgegen, das an einen Bierdeckel erinnert. Die Assoziation ist bewusst gewählt; Gerber ist Leiterin Kommunikation bei Feldschlösschen und die erste Biersommelière der Schweiz.

Ebenfalls augenfällig sind die 22 Blachen, mit denen die GLP im Fricktal wirbt. Die Bauernvertreter, vorab aus SVP und CVP, haben ihre Plakate wie in den letzten Wahlkämpfen an runde Heuballen getackert, und Christian Glur (SVP) wirbt auch im Fricktal mit seinen Dreiecks-Plakaten. Eine zweite Strategie, um aufzufallen, ist es, medienwirksam politische Vorstösse zu lancieren oder sich zu Ad-hoc-Interessengemeinschaften zusammenzuschliessen. So praktizieren es sechs Fricktaler Kandidatinnen aus sechs Parteien. Am letzten Freitag flatterte eine Mitteilung in die Redaktionsstuben, dass Béa Bieber (GLP), Carole Binder (SP), Gaby Gerber (FDP), Gertrud Häseli (Grüne), Marion Pfister (CVP) und Désirée Stutz (SVP) gemeinsam für eine gute Bildung einstehen. Die Schweiz habe ein gutes Bildungssystem, steht da, und dies solle so bleiben. Dafür wollen sich die sechs Politikerinnen starkmachen, denn «sie teilen die Überzeugung, dass Demokratie und Wohlstand gute Bildung braucht». Da kann nun wirklich niemand widersprechen. Vom Risotto bis zum Solarkino Eine dritte Möglichkeit, aufzufallen, sind spezielle Aktionen. Die FDP-Frauen sind in Büssli unterwegs, die CVP rührt mit Chefkoch und Nationalratskandidat Alfons P. Kaufmann eifrig in Risotto-Töpfen, und die beiden Fricktaler SP-Vertreter Carole Binder-Meury und Rolf Schmid tingelten mit ihrem Solarkino durch die beiden Bezirke.