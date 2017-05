Die frostigen April-Nächte haben den Obstproduzenten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein grosser Teil der Kirsch-, Zwetschgen- und Apfelblüten sind der Kälte zum Opfer gefallen. Vom Ernteausfall sind neben den Obstbauern auch diejenigen betroffen, die für ihre Produkte auf Früchte als Grundzutat zurückgreifen – also Schnapsbrenner, Mostereien, Konfitüren-Hersteller.

Einer dieser Betroffenen ist André Abt, der in seinem «Brennhüsli» in Hellikon eine Lohnbrennerei betreibt und Edelbrände produziert. Fast 100 Prozent seiner Fruchtblüten sind erfroren. Seine Trauer über das «Katastrophenjahr» kann er nicht verhehlen: «Es tut weh, dass ich in diesem Jahr keinen Schnaps brennen kann», sagt er. Finanziell schmerzt dies den 71-Jährigen jedoch wenig. Ganz im Gegensatz zu einigen seiner Brenner-Kollegen: «Es ist schon so, dass da teilweise Existenzen dran hängen. Einige Edelbrand-Produzenten mussten sogar ihre Bestellungen für neue Brennanlagen stornieren», sagt Abt.

Auf die Frage, ob Abt nicht Früchte importieren will, um Schnaps zu produzieren, schüttelt er den Kopf: «Das geht nicht. Wenn, dann müsste ich mir gleich die Maische liefern lassen», sagt er. Dabei stellt sich für Abt jedoch das Problem, dass er gar nicht nachvollziehen kann, welche Zusatzstoffe in die Maische hineingemischt wurden. Dementsprechend sagt er: «Bevor ich mir nicht sicher bin, was in meinen Brennkessel kommt, kommt gar nichts in meinen Brennkessel.»

Äpfel aus der Ostschweiz?

In Kaisten setzt Gregor Rehmann mit seiner Mosterei jährlich rund 40 000 Franken um. Dafür verarbeitet er die Äpfel von Bauern und Privatleuten zu rund 25 000 Litern Most. Rund 5000 Liter Most produziert er für den Verkauf an die Landi und an Privatkunden. «Je nachdem, wie hoch der Ernteausfall in der Region ist, muss ich die Äpfel aus der Ostschweiz beziehen», sagt Rehmann. Dabei können für den Transport fünf bis zehn Rappen auf den Kilopreis der Äpfel hinzukommen.