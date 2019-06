Anfang April sprachen die Fricktaler Landwirte von einem frühen Kirschenjahr. Dank warmer Temperaturen und viel Sonne setzte die «Chriesibluescht» zwei Wochen früher ein als im vergangenen Jahr – mindestens. Auch im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt könne von einem «frühen Jahr» gesprochen werden, bestätigte Othmar Eicher, beim Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg verantwortlich für Obstbau, damals den Eindruck der Produzenten.

Jetzt, gut zweieinhalb Monate später, sieht es schon wieder ganz anders aus. «Inzwischen sind wir eher etwas im Verzug», sagt etwa Adrian Schreiber, Landwirt in Wegenstetten. Und auch bei Hansruedi Burkart in Obermumpf tönt es so. Das kühle und regnerische Wetter der vergangenen Wochen habe die «Bluescht» sowie die Wachstums- und Reifezeit der Kirschen etwas verzögert. Die ganz frühen und frühen Sorten erreichen nun in diesen Tagen die Erntereife. In rund einer Woche könne er mit der Ernte beginnen, sagt Burkart.

Ernte leicht über Durchschnitt

«Schweizweit gehen die Produzenten von einer Ernte aus, die rund fünf Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre liegt», sagt Othmar Eicher. Ausfälle gebe es auch im Fricktal nur vereinzelt und sehr lokal zu beklagen – dort, wo die Kirschblüten und jungen Früchte gerade der späteren Sorten unter dem Frost gelitten haben. Anders als im schlimmen Frühling 2017 mit den enormen Frostschäden habe es dieses Jahr allerdings keinen Polarfrost sondern einen Strahlungsfrost gegeben, erklärt Eicher. Kann der Polarfrost – er entsteht durch eine Wetterlage mit Zufuhr polarer, bisiger Kaltluft – flächendeckend für grosse Schäden sorgen, trifft der Strahlungsfrost meist nur einzelne Gebiete. «Dieser tritt vor allem lokal in Mulden oder Senken auf», sagt Eicher.