Roland Jufer, 71, fühlt sich machtlos. Zwei seiner 60 Schafe sind in den Flurgebieten «Maiacher» und «Hasematt» ausserhalb des Mettauertaler Ortsteils Oberhofen den Bissen eines Tieres zum Opfer gefallen. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass ein und derselbe Hund die beiden Schafe gerissen hat. Dies, «weil die zeitliche und örtliche Nähe darauf schliessen» lasse, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Jufer habe es wehgetan, als er das erste Tier so zugerichtet auf der Weide liegen sah. «Die anderen Schafe waren ganz verängstigt», sagt er. Nach dem Vorfall habe der örtliche Jagdaufseher vermehrt Kontrollgänge gemacht und Jufer mehrmals täglich seine Herde aufgesucht – jedoch ohne etwas Auffälliges zu bemerken.

Als sich dann der tragische Vorfall nur drei Tage später auf einer 800 Meter entfernten Weide wiederholte, fügte sich bei Jufer ein Gefühl der Wut hinzu. «Wie kann es sein, dass sich der Hundehalter nach so einem tragischen Vorfall nicht gleich meldet», fragt er. Und selbst wenn es sich bei dem Hund um einen Streuner handelte, hätte jemand sehen müssen, dass das Fell des Hundes mit Blut beschmiert ist, sagt er. «Mittlerweile haben sich die Vorfälle ja herumgesprochen.»