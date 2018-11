Als im Mai 2014 anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Rheinkraftwerks Laufenburg der Rheinübergang am Kraftwerk geöffnet wurde, war die Freude über die neu geschaffene «Laufenburger Acht» gross. Dabei handelt es sich um einen Wanderweg zwischen den beiden Laufenburg über die beiden Brücken und das Kraftwerk. Allerdings wurden sofort Stimmen laut, wie es denn an den beiden Ufern des Rheins weiter geht.

Während man von der Altstadt in Laufenburg/Schweiz in Richtung neue Rheinbrücke direkt am Rhein entlang spazieren kann, besteht auf deutscher Seite von der Codman-Anlage bis zum Kraftwerk kein direkter Zugang. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger im Jahr 2014 erklärte, wurden für eine Studie zur Untersuchung eines direkten Weges am Rhein entlang 10'000 Euro bewilligt. Seither hat sich einiges getan. Das Projekt «Laufenburger Acht» wurde in das EU-Förderprogramm Interreg aufgenommen und eine Grobplanung wurde erarbeitet.

Die an verschiedenen Orten angebrachten Tafeln «Rundwanderweg Laufenburger Acht» weisen auf acht bauliche Massnahmen hin, in die das von der Europäischen Gemeinschaft geförderte Interreg-Projekt aufgeteilt wird. Bis 2021 soll der direkte Weg der «Laufenburger Acht» am Rhein entlang – sowohl auf deutscher als auch auf Schweizer Seite – fertig sein. Deshalb hat sich diese Zeitung sowohl bei Bürgermeister Ulrich Krieger als auch bei Stadtammann Herbert Weiss nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigt.