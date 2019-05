«Wir häufen das Geld nicht an, wir können es im Gegenteil ganz gut gebrauchen für die Zukunft», sagt Schreyer. Er spielt damit auf verschiedene in den kommenden Jahren anstehende Bauprojekte an. Überhaupt geht der Blick an der Medienkonferenz zur anstehenden Gemeindeversammlung in die mittelfristige Zukunft.

In den Sommerferien etwa wird das Schulhaus für die Bedürfnisse der Grundstufe im Lehrplan 21 umgebaut. Später stehen umfassende Sanierungsarbeiten an der Turnhalle Matte sowie am Gemeindesaal an. Vizeammann Rudolf Hertrich nennt das Jahr 2025 als Zeitrahmen für diese Projekte. Noch zuvor wird wohl der Um- oder Neubau des Forstwerkhofs realisiert. Hier soll in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. «Ein Kreditantrag könnte dann an der Gemeindeversammlung im Winter oder im nächsten Sommer folgen», so Hertrich.

«Bünn» wieder auf dem Tisch

Ebenfalls an einer dieser Gemeindeversammlungen soll ein altbekanntes Thema wieder auf den Tisch kommen. Der Gemeinderat treibe derzeit die Arbeit für die Einzonung im Gebiet Bünn voran, sagt Hertrich. Die Einzonung der rund drei Hektaren zu Baugebiet war 2016 von der Gemeindeversammlung zurückgewiesen worden. Aktuell liefen Abklärungen mit dem Kanton und dem Raumplaner bezüglich der Erschliessung des Gebiets durch den öffentlichen Verkehr. Diskutiert werde unter anderem eine neue Buslinie, wobei die Abklärungen erst zeigen müssten, wie realistisch dies sei, so Hertrich.

«Es ist unser Ziel, nun eine tragbare Lösung für alle Seiten zu finden», sagt Hertrich und erwähnte dabei explizit das Komitee «4312», das sich damals gegen die Einzonung gewehrt hatte. Die Traktandenliste für die anstehende Gemeindeversammlung – sie birgt tatsächlich wenig Spannung. Das wird sich aber wohl schon in naher Zukunft wieder ändern.

Gemeindeversammlung Magden:Freitag, 14. Juni, 20 Uhr im Gemeindesaal.