Der Saisonstart der Rheinfelder Kunsteisbahn verläuft schleppend

Seit Anfang Oktober hat die Rheinfelder Kunsteisbahn, im Volksmund nur «Kunschti» genannt, offen. Willy Vogt, Geschäftsführer des Freizeitcenters Kuba, verhehlt nicht, dass die Besucherzahlen bis dato im Vergleich zu normalen Jahren doch eher mässig sind. Der Grund dafür ist kein überraschender: Corona.

«Für gewöhnlich haben wir auch Schulklassen, die von weiter weg her anreisen. Derzeit sehen jedoch die meisten von ihnen von solchen Ausflügen ab», sagt Vogt. Dies zeige sich auch anhand der Reservierungen für die Eisfläche in den Monaten Januar und Februar. Hier gebe es bisher so gut wie keine Anfragen, «aufgrund der Ungewissheit, wie sich die Lage entwickelt», sagt Vogt.

40 Schlittschuhe werden gleichzeitig getrocknet

Dass Corona bisher viele davon abhält, über das Eis der «Kunschti» zu kurven, findet Vogt schade. «Nach dem Umbau und der Erweiterung stehen wir bereit für die Gäste», sagt er. Für rund 2,3 Millionen Franken wurde die Anlage aufgewertet. So haben etwa der Kassenbereich und der Verleihraum eine Erweiterung erfahren. Neu ist beispielsweise eine Desinfektionsmaschine oder auch eine Station, die zum Trocknen ionisierte Luft in bis zu 40 Paar Schlittschuhe gleichzeitig bläst.

Auch aufgrund der Investitionen hofft Vogt, dass die Besucherfrequenz bald anzieht. «Für gewöhnlich ist die Hochsaison von Mitte Dezember bis Februar.» So müsse es erst eine Weile richtig kalt sein, damit den Menschen bewusst werde, dass es da ja noch Eisbahnen gebe. Maximal dürfen jedoch nur – nach jetzigem Stand – 200 Personen auf die Anlage. Die Anzahl an Besuchern, die sich auf dem Areal aufhalten, wird elektronisch erfasst. Sobald die maximale Personenanzahl erreicht ist, leuchtet am Eingang ein rotes Stoppschild auf. Dieses wechselt erst wieder auf grün, sobald eine Person die Anlage durch den Ausgang verlässt. «Dieses System haben wir bereits im Freibad über den Sommer angewandt und sind damit gut gefahren», sagt Vogt. Wenn die Besucherfrequenz anzieht, sei auch denkbar, einen Ticker einzurichten, anhand dem man online nachvollziehen kann, wie viele Besucher aktuell auf der Anlage sind.

Sicherheitsabstand auf dem Eis wird eingehalten

Innerhalb des Gebäudes und auf dem Areal gilt eine Maskenpflicht ab zwölf Jahren. Nicht jedoch auf der Eisfläche, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird, so Vogt. «Nur selten müssen wir Schüler und Jugendliche auf den Sicherheitsabstand hinweisen.»

Ausgedehnt hat das Kuba Freizeitcenter seit letzter Woche die Öffnungszeiten am Samstagabend bis 20 Uhr. Dies, weil die Eishockey-Meisterschaft derzeit ausgesetzt ist und damit das Eis an den Samstagabenden, wenn für gewöhnlich der EHC Rheinfelden auf Torejagd geht, frei bleibt.

Eine Möglichkeit, sich ohne Kufen auf dem Eis zu betätigen, bietet das Eisstockschiessen. «Hier kann man sich mit Kollegen sportlich im Wettkampf messen und dennoch problemlos den nötigen Abstand einhalten», sagt Vogt. Eine launige Ablenkung in Zeiten von Corona also, wie Vogt findet.